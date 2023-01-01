НЛО TV запускает квест-шоу с Женей Галичем

На телеканале НЛО TV 8 октября стартует квиз-квест-шоу «4 комнаты» с ведущими Женей Галичем (фронтмен группы O.Torvald) и Светланой Лучкиной (фитнес-тренер).

Как сообщает пресс-служба канала,«4 Комнаты» – это шоу, в котором две команды под предводительством звездных капитанов соревнуются за победу, проходя испытания в четырех разных комнатах. Так, в спортивной комнате их ожидает испытание физической нагрузкой, в комнате «Логика» – интеллектуальная задача, в комнате «Страх» – преодоление фобий, а в квест-комнате все решит совместная работа. Команда, набравшая большее количество баллов, получит денежный приз.

"Крутой формат, интересный новый экспириенс. Я ведь все на себе пробую! Могу сказать, что шоу должно быть захватывающим, уже самому хочется посмотреть на результат", – говорит Галич.

Фото: Facebook Жени Галича