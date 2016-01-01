«Нити судьбы» Film.ua стали лучшей сериальной премьерой года на украинском ТВ

Сериал «Нити судьбы», снятый компанией Film.ua по заказу телеканала «Интер», стал лучшей сериальной премьерой года на украинском телевидении по массовой всеукраинской аудитории 18+ с долей 20% и рейтингом 8,3%, сообщает пресс-служба канала.

Финальная серия мелодрамы, которая транслировалась вчера, 22 декабря, собрала долю 25% по аудитории 18+ (Украина), 15,1% среди зрителей 18–54 (50+) и стала лидером своего слота по обеим целевым аудиториям.

Топ-5 каналов 22 декабря в слоте финальной серии т/с «Нити судьбы» (21:57:07-22:53:35), (доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)





