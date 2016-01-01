ТЕЛЕКРИТИКА

«Нити судьбы» Film.ua стали лучшей сериальной премьерой года на украинском ТВ

Бизнес

Сериал «Нити судьбы», снятый компанией Film.ua по заказу телеканала «Интер», стал лучшей сериальной премьерой года на украинском телевидении по массовой всеукраинской аудитории 18+ с долей 20% и рейтингом 8,3%, сообщает пресс-служба канала.  

Финальная серия мелодрамы, которая транслировалась вчера, 22 декабря, собрала долю 25% по аудитории 18+ (Украина), 15,1% среди зрителей 18–54 (50+) и стала лидером своего слота по обеим целевым аудиториям.

Топ-5 каналов 22 декабря в слоте финальной серии т/с «Нити судьбы» (21:57:07-22:53:35), (доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)


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В украинской версии успешной корейской драмы «Туфелька для Золушки» сыграли актеры Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, Ольга Сумская, Валерий Афанасьев, Кирилл Жандаров, Виктор Сарайкин, Олеся Жураковская, Дмитрий Суржиков и Андрей Джеджула.



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