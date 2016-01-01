«Нити судьбы» Film.ua стали лучшей сериальной премьерой года на украинском ТВ

Сериал «Нити судьбы», снятый компанией Film.ua по заказу телеканала «Интер», стал лучшей сериальной премьерой года на украинском телевидении по массовой всеукраинской аудитории 18+ с долей 20% и рейтингом 8,3%, сообщает пресс-служба канала.
Финальная серия мелодрамы, которая транслировалась вчера, 22 декабря, собрала долю 25% по аудитории 18+ (Украина), 15,1% среди зрителей 18–54 (50+) и стала лидером своего слота по обеим целевым аудиториям.
Топ-5 каналов 22 декабря в слоте финальной серии т/с «Нити судьбы» (21:57:07-22:53:35), (доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)
В украинской версии успешной корейской драмы «Туфелька для Золушки» сыграли актеры Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, Ольга Сумская, Валерий Афанасьев, Кирилл Жандаров, Виктор Сарайкин, Олеся Жураковская, Дмитрий Суржиков и Андрей Джеджула.
Статьи по теме
- Ольга Захарова из «Медиа Группа Украина» – о том, почему канал «Украина» показывает российские сериалы: MediaLab
- Госкино отозвало прокатное удостоверение у сериала «Старшая сестра» на канале «Украина»
- Film.ua завершила съемки мистического детективного сериала «Контакт»
- Как украинские сериалы вытеснили российские
- «1+1» покажет сериал «Папарацци» с Остапом Ступкой и Валерией Ходос