«Никита Кожемяка» и «Гнездо горлицы» - самые кассовые картины, получившие госсредства

Мультфильм «Никита Кожемяка» по итогам 2016 года является лидером по сборам в кинотеатральном прокате среди фильмов, созданных при поддержке Госкино. Как сообщает «BBC Україна», об этом глава агентства Филипп Ильенко рассказал во время представления результатов работы отрасли в прошлом году.

Анимация собрала в прокате около 12 млн грн при бюджете $4 млн (около 106 млн грн).

На втором месте - фильм Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы», который заработал в прокате примерно 1,5 млн грн (бюджет картины составил более 16 млн грн). Далее следуют украинско-грузинская романтическая комедия «Теперь я буду любить тебя» Романа Ширмана и историческая драма Елены Демьяненко «Моя бабушка Каплан», собравшие чуть менее 1 млн грн.

Фильм «Полет золотой мушки» Ивана Кравчишина собрал почти 400 тыс. грн, а документальная лента «Живая ватра» Остапа Костюка о жизни карпатских пастухов - примерно 200 тыс. грн.

В целом же, согласно отчету Госкино, в прошлом году было завершено производство 35 фильмов:четыре игровые полнометражные, одинигровой короткометражный,четыре короткометражные дебютные, одинполнометражный анимационный, восемь короткометражных анимационных и 17 документальных.

Напомним, в феврале Госкино подготовило шоурил украинских фильмов, в который вошли фрагменты 20, еще не завершенных, картин, создаваемых при государственной поддержке. Среди них - «Бобот» (режиссер Максим Ксенда),«Брама» (реж. Владимир Тихий), «Украденная принцесса» (реж. Олег Маламуж) ,«Ворошиловград» (реж. Ярослав Лодигин),«Экс» (реж. Сергей Лысенко) и др.

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»: