«Незламна» вошла в топ-100 самых просматриваемых видео на Amazon

Фильм «Незламна» (Battle for Sevastopol) вошел в топ-100 самых просматриваемых видео Amazon по итогам января, сообщает пресс-служба компании Film.ua, которая занималась производством картины.

Лента доступна для подписчиков VOD-платформы с ноября 2016 года и стала вторым проектом производства Film.ua Group, вошедшим в топ-100 самых просматриваемых видео Amazon. Первым в июле прошлого года стал драматический сериал «Красная королева» (The Red Queen).

Кроме «Незламной» и «Красной королевы», подписчикам библиотеки Amazon Prime доступны также сериал «Нюхач» (The Sniffer) и цикл коротких роликов «Спадок» (Back to Basics). Все проекты размещены на платформе с английскими субтитрами.

Напомним, кино- и телепремьера историко-биографической драмы «Незламна» (байопик о самой результативной женщине-снайпере Второй мировой войны Людмиле Павличенко) состоялась в 2015 году. Картина стала первым национальным проектом, который взял в прокат мировой мейджор 20th Century Fox. Фильм продан на десятки территорий, среди которых Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Гонконг, Турция, Япония, Польши, Болгария Южная Корея и др.

В феврале 2017-го права на показ «Незламной» приобрели канал Canal+ (Франция) и VOD-платформа Sky Cinema (Великобритания).