NewsOne запустил «Люди Вересня» и ищет для ведущего новые форматы

На телеканале NewsOne начала выходить новая программа телеведущего Мыколы Вересня под названием «Люди Вересня».

Как сообщили «Телекритике» в пресс-службе канала, гостями программы будут как политики, эксперты и т.д., так и простые люди разных профессий, которые смогут задавать им вопросы и высказывать свое мнению по поводу той или иной актуальной в обществе и стране проблемы.

«Люди Вересня» будет выходить ежедневно по будням в 21:00.