ТЕЛЕКРИТИКА

NewsOne запустил «Люди Вересня» и ищет для ведущего новые форматы

Бизнес

На телеканале NewsOne начала выходить новая программа телеведущего Мыколы Вересня под названием «Люди Вересня».

Как сообщили «Телекритике» в пресс-службе канала, гостями программы будут как политики, эксперты и т.д., так и простые люди разных профессий, которые смогут задавать им вопросы и высказывать свое мнению по поводу той или иной актуальной в обществе и стране проблемы.

«Люди Вересня» будет выходить ежедневно по будням в 21:00.

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На телеканале также рассказали, что ток-шоу «Дуэль» Вересня, которое стартовало в эфире в конце мая, пока не выходит и есть вероятность, что выходить больше не будет. Поскольку сейчас NewsOne обдумывает другие форматы программ для телеведущего.

Напомним, 22 мая на NewsOne в прямом эфире вышел первый выпуск ток-шоу Мыколы Вересня под названием «Дуэль». Позже телеканал объявил об обновлении формата. Одним из изменений стал запуск проекта «Большой вечер», который выходит понедельника по пятницу с 16:00 до полуночи. В нем были задействованы исполнительный продюсер NewsOne Василий Голованов, Юлия Литвиненко, Мыкола Вересень и Светлана Орловская.

Фото: nv.ua

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