NewsOne запускает ток-шоу с Головановым, Литвиненко и Мартиросяном

В эфире телеканала NewsOne с 15 ноября стартует новое политическое ток-шоу «Украинский формат». Выходить оно будет по средам в 20:00, сообщает пресс-служба канала.

"В процессе создания и реализации проекта задействована вся команда профессионалов телеканала, которой была поставлена задача в кратчайшие сроки и творчески и технически создать масштабное политическое ток-шоу страны", – говорит генеральный директор NewsOne Елена Рудик, уточнив, что студию ток-шоу разместили в большом павильоне киностудии Довженко.

Ведущими «Украинского формата» стали Юлия Литвиненко, Василий Голованов и Тигран Мартиросян. "Мы верим, что с запуском шоу «Украинский формат» политики станут ближе к обычным людям, что повлияет на положительные изменения в Украине", – отмечает Голованов.

На телеканале уточняют, что главными участниками ток-шоу будут зрители в студии – 150 человек – представители разных социальных сфер из разных регионов Украины. У них будет возможность задавать вопросы и принимать участие в голосовании. А гостями будут политики, общественные деятели, представители всех политических сил и первые лица страны.

Фото: Facebook Василия Голованова