NewsOne запускает новую программу с Вячеславом Пиховшеком

Телеканала NewsOne в новом сезоне обновил сетку вещания и формат некоторых программ.

Как сообщает пресс-служба канала, ежедневно по будням в 23:00 будет выходить новый проект «Хронология дня» с Вячеславом Пиховшеком. "В программе ведущий детально анализирует и разбирает именно те события, которые касаются рядового украинца, а также проводит параллель между фактами и следствиями", – рассказывают на NewsOne.

Кроме того, отмечают на канале, привычные для зрителя программы становятся более интерактивными: теперь, чтобы задать вопрос гостю в студии, не нужно тратить время на ожидание на линии, достаточно позвонить и надиктовать сообщение, и оно сразу же будет зачитано ведущим в студии. Такой формат выбран в программах с высокой активностью зрителя в эфире.

"Чтобы быть ближе к человеку по ту сторону экрана, для нас важно знать и понимать, чем он живет, о чем он думает и что его волнует", – говорит исполнительный продюсер NewsOne Василий Голованов.

Напомним, ранее основатель проекта «Свободная. Образовательная платформа» Дмитрий Раимов сообщил, что будет вести на NewsOne свою авторскую программу. Она будет выходить по пятницам в 22:00.