NewsOne возвращает программу Рабиновича «За життя»

В эфире телеканала NewsOne с 19 октября снова начнет выходить программа «За життя» Вадима Рабиновича, сообщает пресс-служба канала.

Программа будет выходить по четвергам в 19:00 в прямом эфире и длиться 1,5 часа.

"Жизнь никогда не бывает одноцветной. Вот об этих полосах – о белых и черных – мы говорим и будем говорить с вами откровенно в нашей передаче «За життя» с Вадимом Рабиновичем", – анонсирует Рабинович.

Напомним, в январе нардеп запустил свою программу «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

Фото: Facebook Вадима Рабиновича