NewsOne рассказал, почему программа Дмитрия Раимова не вышла в эфир

Программа «Политтехнолог» не вышла в эфире телеканала NewsOne в пятницу, 20 октября, из-за экстренных изменений в сетке вещания в связи с освещением событий, связанных с ДТП в Харькове. Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе канала.

"О будущих выходах и ведущем программы «Политтехнолог» на NewsOne мы сообщим дополнительно", – добавили на NewsOne.

Напомним, вечером 20 октября ведущий «Политтехнолога» Дмитрий Раимов сообщил, что его программа не выйдет в эфир ни в этот день, ни любой другой. Однако причину этого раскрывать отказался, отметив, что "это останется между мной и каналом". При этом еще утром в своем Facebook он разместил анонс выпуска, который должен был выйти через несколько часов.