NewsOne перезапустил «Большой вечер» с Литвиненко, Головановым и Мартиросяном

Телеканал NewsOne запустил новый формат одного из главных слотов эфира – программы «Большой вечер».
Как рассказывают на канале, как и прежде программа начинается с 16:00, только теперь зрителя встречает редакционный совет во главе с ведущими Юлией Литвиненко, Василием Головановым и Тиграном Мартиросяном, который определяет ключевые темы эфира относительно центрального события дня, ведет дискуссию с гостями в студии и запускает голосование для аудитории.
"В обновленном «Большом вечере» мы совершенствуем прежние форматы и интегрируем нововведения, которые постепенно будет замечать телезритель. Без изменений останется лишь объективность в донесении информации и широкое многообразие экспертных позиций гостей, что позволяет зрителю сформировать собственное мнение относительно тех или иных событий", – говорит информационный продюсер NewsOne и ведущий Тигран Мартиросян.
Напомним, Тигран Мартиросян присоединился к команде NewsOne в начале октября. До этого он работал ведущим на телеканале «112 Украина» и радио «Голос Столицы».
Фото: Пресс-служба NewsOne
Статьи по теме
- Тигран Мартиросян ушел со «112 Украина» и «Голоса Столицы» ради NewsOne
- NewsOne запускает программу «Это о тебе» с Максимом Гольдарбом
- NewsOne запускает новую программу с Вячеславом Пиховшеком
- Дмитрий Раимов стал ведущим на канале NewsOne
- Юлия Литвиненко растерялась между NewsOne и «Прямым»
- Телеканал NewsOne презентовал проморолики к новому сезону