NewsOne перезапустил «Большой вечер» с Литвиненко, Головановым и Мартиросяном

Телеканал NewsOne запустил новый формат одного из главных слотов эфира – программы «Большой вечер».

Как рассказывают на канале, как и прежде программа начинается с 16:00, только теперь зрителя встречает редакционный совет во главе с ведущими Юлией Литвиненко, Василием Головановым и Тиграном Мартиросяном, который определяет ключевые темы эфира относительно центрального события дня, ведет дискуссию с гостями в студии и запускает голосование для аудитории.

"В обновленном «Большом вечере» мы совершенствуем прежние форматы и интегрируем нововведения, которые постепенно будет замечать телезритель. Без изменений останется лишь объективность в донесении информации и широкое многообразие экспертных позиций гостей, что позволяет зрителю сформировать собственное мнение относительно тех или иных событий", – говорит информационный продюсер NewsOne и ведущий Тигран Мартиросян.

Напомним, Тигран Мартиросян присоединился к команде NewsOne в начале октября. До этого он работал ведущим на телеканале «112 Украина» и радио «Голос Столицы».

Фото: Пресс-служба NewsOne