NewsOne готовит ко Дню независимости спецпроект с Тереховой и тремя президентами

Ко Дню независимости телеканал NewsOne подготовил специальный проект – эксклюзивные материалы и интервью о ключевых событиях 26-ти лет независимости из уст трех президентов.

Как сообщает пресс-служба канала, 21, 22 и 23 августа в 21:00 в эфире выйдет три фильма, которые передают три этапа истории независимой Украины от Леонида Кравчука (1989 (91)-1994), Леонида Кучмы (1994-2005) и Виктора Ющенко (2005-2010). Интервьюирует их теле- и радиоведущая Татьяна Терехова.

"Вместе с телезрителями, первые лица государства, вспомнят все годы своего правления.Вспомнят то, что меняло и закаляло украинскую нацию.По типу формата проект будет похож на один из самых рейтинговых проектов NewsOne – «Субъективные итоги». Такие себе «Субъективные итоги от объективных лиц государства»", – креативный продюсер NewsOne Евгений Дудник.

Фото: Пресс-служба NewsOne