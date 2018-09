New York Times запустит журнал без текстов

Вслед за The Washington Post, которая запустила журнал альтернативного сторителлинга, газета The New York Time решила поэкспериментировать с форматом контента. Издание намерено опробовать версию аудиожурнала, в котором не будет текста.

Читатели смогут слушать подкасты журнала на сайте либо же скачивать их на свои устройства. Истории будут существовать только в качестве звуковых дорожек.

Как заявляет редактор New York Times Джейк Сильверстайн, среди аудиоисторий журнала будет много интересного, например, звук лавы или голос лемура.

Также на сайте издания появится необычный аудикроссворд, который будет выглядеть как традиционный кроссворд, сопровождаемый звуковыми подсказками и фрагментами песен.

Фото: Maxpixel