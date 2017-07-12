ТЕЛЕКРИТИКА

New York Times запустила сайт в анонимной сети Tor

Бизнес

Газета The New York Times запустила сайт в доменной зоне .onion. Как сообщает vc.ru, об этом рассказала директор по информационной безопасности издания Руна Сандвик.

Сайт разработан при помощи Tor Onion Service, сейчас он работает в тестовом режиме. Поэтому часть функций пока еще не работает, например пользователи не могут оставлять комментарии.

По словам Сандвик, часть читателей использует Tor для обхода блокировок, а кто-то из целей безопасности и личных предпочтений.Получить доступ к новому сайту The New York Times, как и к любому сайту в зоне .onion, можно только через браузер Tor.

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По итогу экспериментального запуска редакция газеты планирует рассказать о своем опыте использования сервиса.

Как известно, Tor – это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное, в частности, от прослушивания. Она рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде.

Фото: Flickr.com / Jon Fingas

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