New York Times запустила сайт в анонимной сети Tor

Газета The New York Times запустила сайт в доменной зоне .onion. Как сообщает vc.ru, об этом рассказала директор по информационной безопасности издания Руна Сандвик.

Сайт разработан при помощи Tor Onion Service, сейчас он работает в тестовом режиме. Поэтому часть функций пока еще не работает, например пользователи не могут оставлять комментарии.

По словам Сандвик, часть читателей использует Tor для обхода блокировок, а кто-то из целей безопасности и личных предпочтений.Получить доступ к новому сайту The New York Times, как и к любому сайту в зоне .onion, можно только через браузер Tor.