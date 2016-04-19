New York Times получила Пулитцера за разоблачительные тексты о России

Журналисты издания The New York Times удостоились Пулитцеровской премии в номинации «Освещение международных тем» за тексты о России, сообщает DW.

В частности, они писали о попытках президента РФ Владимира Путина расширить российское влияние за рубежом, "раскрывая такие методы, как убийство, преследование в интернете и распространение компроматов в отношении оппонентов". В перечень отмеченных жюри работ вошли материалы об «армии российских троллей», выгоде Москвы от разоблачений Wikileaks, российских кибератаках на американских демократов и другие статьи.

В главной же номинации - «Служение обществу» - Пулитцеровскую премию получили журналисты The New York Daily News и ProPublica, которые писали о выселении представителей меньшинств, живущих за чертой бедности, из государственного жилья в Нью-Йорке.

В категории «Разъяснительная журналистика» премии удостоены журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), изучавшие панамские досье.

Напомним, Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

В 2016 году премию в главной номинации получило агентство Associated Press за расследование злоупотребления трудом людей, которые обеспечивали США морепродуктами. Этот материал помог освободить две тысячи рабов.

Фото: Flickr.com / Jon Fingas