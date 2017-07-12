New York Times объявила 2018-й годом читателей. Что это значит

В следующем году американская газета The New York Times (NYT) собирается сфокусироваться на своей аудитории, в связи с чем объявила 2018 год годом читателей.

Для этого издание расширяет штат, ответственный за стратегию работы с аудиторией.

В совместном письме сотрудникам главный редактор Дин Бакет, управляющий редактор Джо Кан, редактор редакционной полосы Джеймс Беннет и замглавреда Клифф Леви отметили, что сейчас у газеты более 3,5 млн платных подписчиков и 130 млн читателей в месяц – в два раза больше, чем два года назад. "Наша журналистика еще никогда не была такой сильной, как в последние месяцы. И наша аудитория отреагировала на это", – подчеркивают они.