New York Times напечатала рекламу, появляющуюся только на улице

Очередной номер ежедневной газеты The New York Times вышел с необычной рекламой, занимающей целую страницу издания с надписью: "Просто вынесите это на улицу", сообщает AdWeek.

Когда же читатели выполняют эту рекомендацию, на пустой странице начинают проявляться буквы, которые постепенно складываются в слова, а те, в свою очередь, – в манифест в пользу активного образа жизни и пребывания на свежем воздухе, а потом появляется слоган последних кампаний американского производителя верхней одежды L.L.Bean, который звучит как Be an Outsider.

Нестандартная печатная реклама выполнена путем нанесения на газетный лист специальных чернил, бесцветных в помещении и проявляющихся на улице после реакции на ультрафиолетовое излучение.Придумало кампанию агентство VIA из Портленда.

Как пишет издание, это один из примеров маркетинга, который одновременно рассказывает о миссии бренда и вовлекает потребителя в интересное интерактивное общение.

Фото: Adweek.com