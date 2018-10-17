Netflix завоевывает Швейцарию

Об этом сообщает Broadband TV News.

«Мы гордимся тем, что, будучи относительно небольшим провайдером, смогли договориться с такой важной компанией, как Netflix. С учетом размеров нашей компании, это далеко не рядовой случай», – считает генеральный директор Quickline Фредерик Гетчманн.

Ассоциация Quickline объединяет 23 небольших швейцарских провайдера и примерно 400 тысяч абонентов. Все абоненты ассоциации, которые подключатся к ее сети с 17 октября по 31 декабря 2018 года, сэкономят 190,80 швейцарских франков (подписка на Netflix в Швейцарии стоит 15,9 франка в месяц). Следующим шагом в Quickline называют создание совместного с Netflix ТВ-продукта.

Напомним, в третьем квартале 2018 года число подписчиков стримингового сервиса Netflix увеличилось до 6,9 млн, что на 2 миллиона больше, чем ожидали эксперты.