Netflix запускает собственное стендап-радио

Это первый случай в истории медиа, когда стриминговая компания выходит за рамки видеоконтента и присоединяется к другим платформам, чтобы создавать авторский продукт под собственным брендом.

Выбор юмористического направления будущей радиостанции не удивляет: комедийные шоу и стендап-выступления знаменитых американских комиков составляют львиную долю видео-контента Netflix. Мало того: менеджеры компании потратили за последние годы немало сил, чтобы переманить с НВО таких общепризнанных королей комедии, как Дэйв Шеппел, Крис Рок или Эми Шумер, которая теперь активно покоряет большой экран. Собственно говоря, новая станция, которая получила воистину говорящее название Joke Radio, будет транслировать в радиоэфир лучшие моменты ТВ-трансляций стендап-шоу от ведущих комедийных артистов Netflix.

Будущий стендаповый стартап однозначно ждет успех: на данный момент у Sirius XM ни много ни мало, 33 млн подписчиков. Тем более, что как и стриминговый канал, новая радиостанция от Netflix будет бесплатной.

Предполагается, что первые шутки в эфире Joke Radio прозвучат уже в январе 2019 года. Оставайтесь с нами – будет весело.