Netflix залучить 1,6 млрд доларів для нових фільмів та шоу

Netflix – веб-сайт потокового мультимедіа – може похвалитися різноманітними шоу та фільмами, у тому числі документальними фільмами буквально на будь-яку тему, від жорстоких історій злочинів (“Тонка блакитна лінія”) та серйозно налаштованих активістів за права меншин (“Як пережити чуму” про створення ACT UP) до митців (“Ai Weiwei: Never Sorry”) та найзнаковіших професійних гравців у світі покеру (“KidPoker” про легендарного Деніела Неграну) та багато інших.

Сервіс потокового відео планує витратити наступного року до 8 мільярдів доларів, щоб утриматися на хвилі конкуренції. Безсумнівно, оригінальний контент - і збільшення кількості нагород Emmy - має вирішальне значення для майбутнього Netflix, оскільки він має на меті конвертувати ці якісні шоу (і високі оцінки Metacritic) у нових абонентів.

Крім того, оригінальність шоу та фільмів буде критичною ще й тому, що популярність компанії на міжнародному рівні зростає, а тому і більшість своїх нових абонентів Netflix залучає саме там.

В офіційному повідомленні компанії говориться про те, що Netflix збирається випустити облігації для інвесторів, хоча процентна ставка, яку вона платитиме ще остаточно не встановлена.

Наступного року Netflix планує випустити 80 фільмів, але деякі аналітики побоюються надмірних витрат готівки та витрат на відсотки заборгованості.

Останнє залучення коштів на погашення боргів компанії є найбільшим. За останні три роки компанія вже вчетверте випустила облігацій на суму понад 1 млрд. доларів США.

Раніше цього місяця Netflix заявив, що вперше за два роки збирається підвищити ціни в деяких країнах, включаючи Великобританію та США.

Ціна зростає, оскільки Netflix стикається зі зростаючою конкуренцією з Amazon та іншими сайтами, такими як Hulu та Disney у США.

Netflix багато витратив на оригінальні програми, включаючи «Корона», «Дивні Дива» та «Картковий будинок».

Один фільм, «Ферма «Мадбаунд», описується відомим американським розважальним журналом Variety як “епопея про расу і бідність в 1940-х роках у Міссісіпі”, в якій зіграли такі зірки як Мері Джейн Блайдж та Кері Малліган.

Деякі критики вважають, що цей фільм стане претендентом на премію Американської академії кіномистецтв та наук і буде першим продуктом Netflix, що прийматиме участь в гонці за Оскаром.

Ціни на акції Netflix цього року зросли більш ніж на 50% на тлі зростання числа абонентів, що перевищило очікування. На сьогодні компанія має понад 109 мільйонів абонентів по всьому світі, додавши цього року вже близько 15.5 мільйонів.

Збільшення корпоративного боргу відбувається через очікування того, що витрати на позики можуть збільшитися в найближчі місяці. Федеральний резерв США зважує новий ріст курсу до кінця 2017 року.

Для глядачів Netflix став тим другом, який просто не перестає пропонувати дивовижні нові ідеї. Іноді це призводить до того, що контенту стає настільки багато, що його просто неможливо якісно переварити.

Список нового контенту Netflix на жовтень 2017 року вже офіційно оголошений, і, здається, це підходящий місяць, щоб підписатися, якщо ви любите фільми жахів або «Дивні Дива». У список ввійшли всі нові фільми, телевізійні шоу та запуск оригінальних серіалів цього місяця, а також все те, що полишить або вже полишило сервіс на сьогоднішній день. Для бажаючих полякати себе з нагоди Хеловіну, Netflix пропонує декілька фільмів жахів, а ті, хто надає перевагу чомусь легшому можуть переглянути наявні нові комедії.

Нагадаємо, в Україні Netflix офіційно запрацював з січня 2016 року. Перший місяць сервісом можна користуватися безкоштовно.



