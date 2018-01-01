Netflix возьмет в долг $2 млрд

В отчете Netflix о доходах за III квартал 2018 года был выявлен отрицательный денежный поток в размере $859 млн. К концу года этот показатель приблизится к отметке $3 млрд. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на Rapid TV News.

Как заявляют представители компании, выручку, полученную после использования займа на $2 млрд, используют «для общих корпоративных целей». Таких как покупка и производство контента, инвестиции, потенциальные приобретения и стратегические сделки и прочее.

Тем не менее, аналитик Джош Стинауэр заявляет, что уровни долга следует оценивать в контексте общей деятельности компании и фактического использования привлеченных средств.

«Я рассматриваю процентную ставку, требуемую рынком, в качестве лучшего арбитра в финансовых обстоятельствах данной компании. В случае Netflix эффективная процентная ставка, выплачиваемая по долгу, снизилась с ростом долгового баланса компании. Это объясняется общим снижением рыночных процентных ставок и колоссальной производительностью бизнеса Netflix», – прокомментировал Стинауэр.

Фото: Mashable