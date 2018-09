Netflix вошла в шестерку самых популярных видеоплатформ

Netflix увеличила свое присутствие на рынке почти наполовину (45%). По данным Institute of Practitioners in Advertising (IPA), только в Великобритании 29% взрослых еженедельно просматривают контент на видео-платформе. Об этом сообщает The Drum.

Исследование IPA Touch Points показало, что британский зритель в среднем потребляет 4 часа и 42 минуты контента Netflix ежедневно. Число взрослых, которые смотрят видео от Netflix каждую неделю составляет 29% (в сравнении с показателями в 20% в прошлом году). Также выросло число зителей в возрастной группе 15-34. Так, в 2017-м году показатели по этой аудитории составляли 39%, в 2018-м эта цифра увлеличилась до 3 54%. Для людей данной возрастной группы Netflix стал самым популярным каналом потребления видеоконтента после BBC One. Вообще же площадка Netflix вошла в шестерку самых просматриваемых наравне с BBC One, ITV/STV, Channel 4, BBC Two и Channel 5. “Главный исполнительный директор Netflix Рид Хастингс в прошлом году сказал, что их самый большой конкурент - это сон, и, глядя на эти цифры, ясно, что у него есть веские аргументы”, - заявила Президент IPA Сара Голдинг. Показатели смотрения конкурента Netflix - Amazon Prime Video - также увеличились до 17% по аудитории 15-34. Видео на платформе эта аудитория смотрит в среднем 48 минут в день. Исследование также показало, что пиковое время для просмотра потокового видео приходится на период между 8:30 вечера и 9:30 вечера.