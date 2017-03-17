Netflix создаст специальные версии своих сериалов для смартфонов

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix планирует увеличить свою «мобильную» аудиторию, предложив ей адаптированные под смартфоны версии оригинальных сериалов, сообщает Mediasat.

Как говорят в компании, они рассматривают возможность специальных «мобильных версий» оригинального контента, которые будут лучше всего подходить для просмотра на мобильных устройствах.В частности, этот процесс будет включать кадры и углы, специально оптимизированные для мобильного просмотра в потоковом режиме.

В Netflix ожидают, что этот шаг даст им преимущества в конкуренции с YouTube и возможными «новыми угрозами» в лице Facebook, Snapchat и Apple.

Кроме того, в рамках наращивания объемов производства собственного оригинального контента компания собирается инвестировать в производство в текущем году $6 млрд.

Напомним, Netflix также работает над сериалами, которые по желанию пользователя меняют свой сюжет в режиме реального времени. Для эпизодов, в которых персонажи делают важный для сюжета выбор, компания планирует снимать несколько вариантов дальнейших событий.

В сентябре 2016 года Netflix купил права на показ украинского сериала «Слуга народа»: