ТЕЛЕКРИТИКА

Netflix собирается снять в 2018 году 80 фильмов

Бизнес

Сервис потокового видео Netflix объявил, что планирует увеличить затраты на производство собственного контента в следующем году до $7-8 млрд, сообщает Variety.

Так, по словам главы отдела контента Теда Сарандоса, в 2018-м компания собирается выпустить 80 полнометражных фильмов. Один из них – фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро в главной роли. Бюджет ленты составит около $100 млн, а релиз запланирован на начало 2019 года.

По итогам 2017 года 25% всего контента в сервисе будет создано внутри компании. "И эта доля будет продолжать расти", – прогнозируют в Netflix.

Напомним, ранее Netflix объявил о повышении в ближайшее время размеров абонентской платы на ведущих рынках мира – таких, как США и ключевые страны Европы, в частности – Великобритания, Франция, Германия и Нидерланды.

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