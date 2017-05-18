Netflix снимает сериал по мотивам «Ведьмака»

Американская компания Netflix и польская продакшен-студия Platige Image объявили о начале работы над сериалом по мотивам «Ведьмака». Основой для него станут фентези-книги польского писателя Анджея Сапковского, сообщает AIN.UA.
Консультировать работу над сериалом будет лично автор книг. "Я взволнован тем, что Netflix будет снимать ТВ-версию моих книг, придерживаясь исходного материала и тем, на создание которых я потратил более 30 лет", — говорит Сапковский.
Сериалом занимаются исполнительные продюсеры Шон Дениэл и Джейсон Браун, известные, в частности, по работе над популярным космическим сериалом Expanse. Также в команде проекта — и известный польский режиссер Томек Багински, автор номинированной на Оскар короткометражки The Cathedral и всех трех вступительных роликов к играм по «Ведьмаку».
О том, кто из актеров будет сниматься в ленте, и другие подробности съемок компания пока не разглашает.
Отметим, в англоязычном мире «Ведьмак» стал популярен прежде всего, благодаря серии компьютерных игр. Последняя, третья часть игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышла в 2015 году и получила множество наград игровой индустрии, включая ряд премий «Лучшая игра года».
Напомним, в марте Netflix сообщила, что планирует увеличить свою «мобильную» аудиторию, предложив ей адаптированные под смартфоны версии оригинальных сериалов. Компания рассчитывает, что это даст ей преимущества в конкуренции с YouTube и возможными «новыми угрозами» в лице Facebook, Snapchat и Apple.
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