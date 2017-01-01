Netflix снимает документальный фильм об украинских тюрьмах

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix приступил к съемкам в нашей стране документального фильма об украинской пенитенциарной системе. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

По его словам, в течение недели съемочная группа компании будет работать над тем, чтобы показать всему миру, в каком состоянии находится пенитенциарная система в Украине, с какими испытаниями ежедневно сталкиваются люди, которые в ней содержатся, и те, кто в ней работает. "Главный герой пройдет путь заключенного с момента попадания в колонию до момента освобождения", – рассказал замминистра.