Netflix позволит зрителям менять сюжет сериалов

Крупнейший мировой онлайн-кинотеатр Netflix работает над сериалами, которые по желанию пользователя меняют свой сюжет в режиме реального времени, сообщает Cossa.

По информации источника Daily Mail в компании ,для эпизодов, в которых персонажи делают важный для сюжета выбор, Netflix планирует снимать несколько вариантов дальнейших событий. Такой ход позволит зрителям принимать непосредственное участие в развитии шоу.

"Мы хотим посмотреть, как это сработает. Пока это только эксперимент, нужно оценить потенциальный успех технологии. Для нас это новая территория", — отметил собеседник. Первые тесты запланированы уже в этом году: сначала систему испытают на детском контенте, затем — если формат будет пользоваться спросом — начнут внедрять в более масштабные проекты компании.

Отметим, пока что эксперименты с интерактивным сторителлингом в мире ни разу не показали впечатляющие результаты. С одной стороны, зритель получает свободу выбора и может влиять на сюжет, с другой — он вынужден принимать решения. Как показывает практика, это идет во вред атмосфере фильма или сериала.

Напомним, в конце 2016 года Netflix разрешил своим пользователям по всему миру скачивать фильмы и сериалы для просмотра их в офлайне.

Фото: flickr.com / Esther Vargas