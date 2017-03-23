Netflix «оживит» персонажей комиксов Millarworld в фильмах, сериалах и детских шоу

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix приобрел издательство комиксов Millarworld («Пипец», Kingsman и «Старик Логан»).
Как сообщается на сайте сервиса, вместе компании собираются«оживить» персонажей комиксов благодаря фильмам, сериалам и детским шоу. А Millarworld продолжит создавать и публиковать новые комиксы и собственные франшизы, но уже под лейблом Netflix. "Мы уже обдумываем создание новых сериалов Netflix с участием супергероев из фантастических рассказов Марка, которые его команда продолжит и дальше создавать и публиковать", — добавляет шеф-редактор по контенту Netflix Тед Сарандос.
В компании отмечают, что покупка издателя комиксов отражает стремление работать с "плодотворными и опытными авторами, а также по приобретению интеллектуальной собственности и владению историями, в которых присутствуют непревзойденные персонажи и вечные, переплетающиеся вымышленные миры".
"Я так влюблен в то, что делает Netflix, меня очень интересуют их планы. Netflix — это будущее, и у Millarworld не может быть лучшего дома", — говорит, в свою очередь, основатель Millarworld, британский карикатурист Марк Миллар.
Данная покупка стала первым приобретением для Netflix за всю ее 20-летнюю историю. Сумма сделки и ее подробности стороны не разглашают.
Напомним, в конце июня Netflix объявил о запуске первых интерактивных историй (сюжет, которых можно изменять) — детских сериалов Puss in Book: Trapped in an Epic Tale и Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile.
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