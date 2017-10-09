Netflix объявил о повышении тарифов, чем порадовал инвесторов

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix объявил о повышении в ближайшее время размеров абонентской платы на ведущих рынках мира – таких, как США и ключевые страны Европы, в частности – Великобритания, Франция, Германия и Нидерланды, сообщает Mediasat.

Так, например, в США стоимость подписки на «Базовый» пакет, в рамках которой пользователь может смотреть потоковое видео на одном экране, останется на уровне $7,99 в месяц. Но стоимость подписки на пакеты «Стандартный» и «Премиальный» (соответственно, для двух и четырех экранов одновременно, плюс 4K) вырастет $9,99 до $10,99 и с $11,99 до $13,99.

А британских подписчиков Netflix ожидает увеличение счетов с 7,49 до 7,99 фунта стерлингов за возможность смотреть контент одновременно на двух экранах, и с 8,99 до 9,99 фунтов стерлингов за четыре экрана.