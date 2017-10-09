Netflix объявил о повышении тарифов, чем порадовал инвесторов

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix объявил о повышении в ближайшее время размеров абонентской платы на ведущих рынках мира – таких, как США и ключевые страны Европы, в частности – Великобритания, Франция, Германия и Нидерланды, сообщает Mediasat.
Так, например, в США стоимость подписки на «Базовый» пакет, в рамках которой пользователь может смотреть потоковое видео на одном экране, останется на уровне $7,99 в месяц. Но стоимость подписки на пакеты «Стандартный» и «Премиальный» (соответственно, для двух и четырех экранов одновременно, плюс 4K) вырастет $9,99 до $10,99 и с $11,99 до $13,99.
А британских подписчиков Netflix ожидает увеличение счетов с 7,49 до 7,99 фунта стерлингов за возможность смотреть контент одновременно на двух экранах, и с 8,99 до 9,99 фунтов стерлингов за четыре экрана.
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По словам аналитиков из Exane/BNPP, следящих за рынком обыкновенных акций, котировки акций Netflix выросли (+5,5%) после объявления о глобальном росте тарифов, что свидетельствует о вере инвесторов в ценовую политику сервиса.
"Мы не занимаемся специальными исследованиями Netflix, однако мы полагаем, что рост тарифов затронет 75%+ от всей абонентской базы Netflix и окажет влияние на основную часть получаемых компанией доходов, так как они поступают с рынков с более высокими показателями ARPU", – говорят они. В результате, по их мнению, это предоставит компании возможность ежегодно инвестировать в развитие своего бизнеса дополнительные $200-300 млн, то есть примерно $1 млрд за последующие четыре года. Согласно прогнозу, бюджетные расходы, выделяемые на контент, к 2018 году вырастут до $7,2 млрд, а к 2020 – до $9 млрд, что превысит аналогичные показатели любой другой компании в мире.
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