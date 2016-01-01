Netflix и Amazon становятся более популярными в Британии, чем услуги платного телевидения

Общее количество британских подписчиков трех самых популярных онлайн-потоковых сервисов в Великобритании – Netflix, Amazon и Sky's Now TV – достигло 15,4 миллиона в конце первого квартала этого года. В то же время количество подписчиков на пакеты платного ТВ составило 15,1 млн человек.

Этот факт знаменует собой серьезный конкурентный сдвиг в телевизионной индустрии, поскольку рост мировых интернет-компаний и изменение привычек просмотра, особенно среди молодых зрителей, все больше усиливают давление на традиционное платное телевидение Великобритании и бесплатные эфиры, включая BBC, ITV и Channel 4.

Более того, впервые за 10 лет доходы британского традиционного платного ТВ снизились с 2017 года до £6,4 млрд. Тогда как доходы стриминговых сервисов выросли на 38% по сравнению с 2016 годом и составили £895 млн.