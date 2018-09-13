«Netflix для кинотеатров» снова попал в PR-скандал

Лето 2018 года было неспокойным временем для сервиса MoviePass, который сначала отказался от популярного безлимитного плана, а потом вступил в конфликт с собственными акционерами. (Не говоря уже о том, что компания рискнула сунуться в дистрибуционный бизнес, выпустив на широкий экран катастрофически плохой фильм «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой.) Но попытки восполнить репутационные потери обернулись для MoviePass новой проблемой.
Как сообщает SyfyWire, стремительно теряющая деньги компания начала автоматически продлевать подписку своим бывшим клиентам – даже тем людям, которые давным-давно ее отменили. Им пришло email-сообщение с предложением дать компании второй шанс. «Надеемся, что вы снова начнете получать удовольствие от пользования MoviePass», – гласило оно.
У «тестовой группы» таких клиентов есть время до 4 октября, чтобы отказаться от услуг компании – в противном случае с них снова будут снимать $9,95 в месяц. И им еще повезет, если нежелательную подписку удастся отменить – в августе некоторые клиенты MoviePass испытывали проблемы с отказом от услуг сервиса. А ведь как хорошо все начиналось: MoviePass уже успели назвать «Netflix’ом для кинотеатров», да и мы сами после очередного «Сандэнса» пророчили, что он поможет артхаусным фильмам больше зарабатывать в прокате.
Напомним, что американская медиаимперия Comcast тем временем покупает пакет акций британского телевизионного оператора Sky Plc., принадлежащий 21st Century Fox.