«Netflix для кинотеатров» снова попал в PR-скандал

У «тестовой группы» таких клиентов есть время до 4 октября, чтобы отказаться от услуг компании – в противном случае с них снова будут снимать $9,95 в месяц. И им еще повезет, если нежелательную подписку удастся отменить – в августе некоторые клиенты MoviePass испытывали проблемы с отказом от услуг сервиса. А ведь как хорошо все начиналось: MoviePass уже успели назвать «Netflix’ом для кинотеатров», да и мы сами после очередного «Сандэнса» пророчили, что он поможет артхаусным фильмам больше зарабатывать в прокате.

Напомним, что американская медиаимперия Comcast тем временем покупает пакет акций британского телевизионного оператора Sky Plc., принадлежащий 21st Century Fox.