ТЕЛЕКРИТИКА

«Неизбежная война»: на «1+1» покажут фильм о новейшей истории Украины

Бизнес

1 сентября в 20:10 в эфире телеканала «1+1» состоится премьера документальной ленты «Неизбежная война» о событиях весны 2014 года, аннексии Крыма и российской военной агрессии против Украины.


Какие события предшествовали захвату Крыма и почему Украина проиграла борьбу за полуостров – на эти вопросы искали ответы авторы документального фильма. В «Неизбежной войне» также расскажут много подробностей о подготовке планов аннексии украинского полуострова Россией задолго до бегства экс-президента Виктора Януковича.

Производством фильма занималось издательство «Час», которое ранее сняло резонансную ленту «Украина. 100 дней над пропастью».

«После показа на канале "1+1" фильма "Украина: 100 дней над пропастью" нашей творческой группе поступили сотни отзывов со всей страны. Нам писали как должностные лица, так и обычные граждане. Многие говорили, что не представляли, в каком на самом деле кризисе тогда оказалась страна», – рассказывает продюсер ленты Екатерина Кириченко.

По словам Кириченко, в новом фильме «Неизбежная война» затронут темы оккупации Россией АРК, попытки захватить Харьков и провозгласить там так называемую «ХНР» параллельно с мятежами в Луганске и Донецке, проанализируют ситуацию в Днепре, где еще в начале 2014 года было влиятельное пророссийское лобби, а также расскажут, как удалось удержать Днепр в качестве форпоста украинских сил.

В основу фильма легли свидетельства очевидцев драматических событий – Александра Турчинова, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Мустафы Джемилева, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Игоря Палицы, Геннадия Корбана и Бориса Филатова.

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