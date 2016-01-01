Нейросеть Disney научилась предсказывать реакцию зрителей на фильм

Компания Disney Research и Калифорнийский технологический институт провели исследование о реакции людей на сцены из фильма. Для него они использовали нейросеть, которая отслеживала и распознавала эмоции для прогноза реакции зрителей, сообщает Cossa.

Проект представили на конференции Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) на Гавайях. Исследователи продемонстрировали систему, которая отслеживает выражение лиц зрителей в реальном времени и может стать заменой рейтинга Нильсена.

Как известно, рейтинг Нильсена — система измерения количества аудитории, созданная компанией Nielsen Media Research, для установления количества аудитории телевизионных программ в США. Он разработан именно для подсчета спроса и популярности программ.

Для обучения нейросети разработчики продемонстрировали фильмы Disney нескольким сотням зрителей. Инфракрасные камеры высокой четкости следили за движениями каждого лица. В результате системе скормили более 16 млн точек данных.

После этого технологию протестировали в полевых условиях. На «привыкание» системе требуется 10 минут, затем она начинает точно предсказывать смех или улыбку зрителя. Про грусть или испуг ничего не сказано — возможно, Disney показывает зрителям только позитивные фильмы.

Напомним, в конце 2016 года киностудия Disney стала первой студией, получившей годовой доход в мировом прокате в размере $7 млрд. Основные доходы компании принесли фантастический боевик «Первый мститель: Противостояние», а также мультфильмы «В поисках Дори», «Книга джунглей» и «Зверополис», заработавшие в прокате $1 млрд каждый.