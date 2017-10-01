Названы самые популярные издания в Facebook

Самым популярным изданием на Facebook в сентябре стал агрегатор вирусного контента BoredPanda. Как сообщает MediaMedia, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Newswhip.

За последний год этот сайт «дорос» до более чем 32 млн взаимодействий (лайки, перепосты и комментарии) в сентябре. В августе у них было 26,7 млн взаимодействий.На страницу BoredPanda в Facebook подписано более 11,6 млн человек. За сентябрь ресурс опубликовал в соцсети более 1,2 тыс. постов.

На втором месте оказался ресурс Fox News с почти 30 млн взаимодействий и более 55 тыс. постов, на третьем The New York Times (NYT) – 25,69 млн взаимодействий (более 5,7 тыс. постов).