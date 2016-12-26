Названы издания, посты которых больше всего читают в Facebook и Instagram

Сервис соцмедийного мониторинга Newswhip определил издания, которые стали лучшими по количеству пользовательских взаимодействий с их постами в Facebook и Instagram, сообщает Аdindex.ru.

Для этого были посчитаны число лайков, комментариев и перепостов контента того или иного медиа. В результате, выяснилось, что в рейтинге Facebook первое место заняло издание The Huffington Post, далее расположились The Washington Post и спортивное интернет-издание Goal.com.

Отметим, The Huffington Post неизменно оказывается на первом месте, начиная с 2013 года, когда впервые был опубликован этот рейтинг. По сравнению с июнем число взаимодействий издания увеличилось на 3,6 млн.

В Instagram тройка лидеров выглядит следующим образом: National Geographic, Fox News и американский журнал ESPN. Число фолловеров National Geographic в соцсети составляет 65,8 млн. По данным Newswhip, с 1 июня данный аккаунт лайкали чаще всего среди всех медиа - 690 млн раз.

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