Назван самый высокооплачиваемый телевизионный актер в мире

Парсонс возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых артистов года по версии Forbes уже четвертый год подряд. С 1 июня прошлого года по 1 июня 2018-го актер заработал $26,5 млн без вычета налогов.

Что примечательно, актеры сериала «Теория большого взрыва» заняли первые четыре строчки рейтинга журнала Forbes. Так, на втором месте Джонни Галэки, исполняющий роль Леонарда Хофстедера – его доходы оценивают в $25 млн. На третьем и четвертом оказались Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали) и Саймон Хелберг (Говард Воловиц), заработавшие по $23 млн за год.

В первую пятерку вошел также актер Марк Хэрмон, звезда сериала «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS). Он заработал $19 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых телеактеров вошли Эд О’Нил (сериал «Женаты… с детьми») – $14 млн, актеры «Американской семейки» Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн) и Тай Бурелл ($12 млн). Десятым стал артист, известный по роли лидера группы выживших в «Ходячих мертвецах» – Эндрю Линкольн, чей годовой заработок оценивается в $11 млн.

Десятка самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира суммарно заработала $181 млн с июня 2017-го по июнь 2018 года.

Единственным актером, который вылетел из этого списка, стал Кевин Спейси, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах.

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