Navigator Media вместо Дарьи Кабановой возглавит Валерий Батушанский

Компанию Navigator Media, которая специализируется на услугах медиапланирования и медиабаинга, с 1 марта возглавит Валерий Батушанский. Ранее он руководил направлением по работе с клиентами, сообщает sostav.ua.

А нынешний директор компании Дария Кабанова покинет агентство, но продолжит свою карьеру в рекламной отрасли. "Я благодарен Даше Кабановой за ее личный вклад в запуск и развитие Navigator Media. Под ее руководством агентство практически со старта продемонстрировало высокие темпы роста, значительно опережающие развитие украинского рекламного рынка", - отмечает СЕО Dentsu Aegis Network Ukraine, в которое входит Navigator Media, Александр Гороховский.

Он также уверен, что Батушанский продолжит тренд активного развития компании.

Как известно, Navigator Media – одно из медийных агентств, входящих в состав Dentsu Aegis Network Ukraine, член Всеукраинской рекламной коалиции.

Фото: Facebook Валерия Батушанского