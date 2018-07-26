Научная фантастика, ужасы и милый медвежонок: бокс-офис США за прошедшие выходные

Возглавила первую десятку самых успешных лент прошлого уик-энда премьера «Мег: Монстр глубины». В центре сюжета – история палеонтолога Джонаса Тэйлора (Джейсон Стэтхем), который много лет назад обнаружил в водных глубинах первобытное чудовище – мегалодона. Профессору не удастся забыть встречу с монстром, ведь только он способен вновь погрузиться в океанскую бездну и доказать человечеству, что чудовище существует.

Фильм заработал в американском прокате $44,5 млн, сместив фаворита предыдущих выходных «Миссия невыполнима: Последствия». Последняя заработала на прошлой неделе $20 млн, а мировые сборы картины с Томом Крузом составили $437 млн.

На третьем месте оказалась лента «Кристофер Робин», заработавшая $12 млн. Картина рассказывает о взрослом Кристофере, в жизни которого появились серьезные проблемы, случайно встретившего в парке своего старого доброго медвежонка Винни Пуха.

Четвертую строчку бокс-офиса прошлых выходных заняла картина «Слендермен». За первый уик-энд в прокате истории о худощавом существе в похоронном костюме, которое становится кошмаром для детей и подростков, удалось собрать $11 млн.