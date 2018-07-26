Научная фантастика, ужасы и милый медвежонок: бокс-офис США за прошедшие выходные

С 10 по 12 августа американцев завлекали в кинотеатры ленты с Джейсоном Стэтхемом, очередная невыполнимая миссия Тома Круза, безликий кошмар подростков Слендермен и Винни – любимый друг детства уже безнадежно взрослого Кристофера Робина в исполнении Юэна Макгрегора.
Возглавила первую десятку самых успешных лент прошлого уик-энда премьера «Мег: Монстр глубины». В центре сюжета – история палеонтолога Джонаса Тэйлора (Джейсон Стэтхем), который много лет назад обнаружил в водных глубинах первобытное чудовище – мегалодона. Профессору не удастся забыть встречу с монстром, ведь только он способен вновь погрузиться в океанскую бездну и доказать человечеству, что чудовище существует.
Фильм заработал в американском прокате $44,5 млн, сместив фаворита предыдущих выходных «Миссия невыполнима: Последствия». Последняя заработала на прошлой неделе $20 млн, а мировые сборы картины с Томом Крузом составили $437 млн.
На третьем месте оказалась лента «Кристофер Робин», заработавшая $12 млн. Картина рассказывает о взрослом Кристофере, в жизни которого появились серьезные проблемы, случайно встретившего в парке своего старого доброго медвежонка Винни Пуха.
Четвертую строчку бокс-офиса прошлых выходных заняла картина «Слендермен». За первый уик-энд в прокате истории о худощавом существе в похоронном костюме, которое становится кошмаром для детей и подростков, удалось собрать $11 млн.
За «Слендерменом» следует комедийный фильм режиссера Спайка Ли «Черный клановец» на основе одноименной книги Рона Сталворта, которая была опубликована в 2014 году. Лента завоевала Гран-при на 71-м Каннском кинофестивале. Однако в первый уик-энд проката в США фильм, посвященный реальной истории чернокожего полицейского и еврея, внедрившихся в Ку-клукс-клан и разваливших его, собрал всего $10,7 млн.
На шестой строчке в рейтинге самых кассовых лент оказалась «Шпион, который меня кинул», заработавшая чуть больше $6,6 млн. На седьмом месте – мюзикл Mamma Mia! Here we go again со сборами $5,8 млн за прошедшие выходные (лента в прокате уже четвертую неделю, что обеспечило ей заработок в $280 млн по всему миру). За ними следуют фильмы «Великий уравнитель 2» ($5,5 млн), «Монстры на каникулах 3» ($5,1 млн) и «Человек-муравей и Оса» ($4 млн).
Из первой десятки выбыл научно-фантастический триллер «Темные отражения». Картина, несмотря на свою оригинальность, заработала в прокате всего $5,8 млн. В центре сюжета фильма 16-летняя девушка, которая оказалась в числе 2% американских детей, выживших во время эпидемии. После пережитой неизвестной болезни дети обрели суперспособности, поэтому правительство их тщательно оберегает в специальных лагерях.