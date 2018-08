Научная фантастика, ужасы и милый медвежонок: бокс-офис США за прошедшие выходные

За «Слендерменом» следует комедийный фильм режиссера Спайка Ли «Черный клановец» на основе одноименной книги Рона Сталворта, которая была опубликована в 2014 году. Лента завоевала Гран-при на 71-м Каннском кинофестивале. Однако в первый уик-энд проката в США фильм, посвященный реальной истории чернокожего полицейского и еврея, внедрившихся в Ку-клукс-клан и разваливших его, собрал всего $10,7 млн.

На шестой строчке в рейтинге самых кассовых лент оказалась «Шпион, который меня кинул», заработавшая чуть больше $6,6 млн. На седьмом месте – мюзикл Mamma Mia! Here we go again со сборами $5,8 млн за прошедшие выходные (лента в прокате уже четвертую неделю, что обеспечило ей заработок в $280 млн по всему миру). За ними следуют фильмы «Великий уравнитель 2» ($5,5 млн), «Монстры на каникулах 3» ($5,1 млн) и «Человек-муравей и Оса» ($4 млн).