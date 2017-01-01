Нацсовет зарегистрировал два новых информагентства. И при чем тут канал УНТ

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании разрешил государственную регистрацию компаний «Информационное агентство УНТ – Украинское народное телевидение» и «Украина информ» как субъектов информационной деятельности.

Член регулятора Олег Черныш напомнил, что ранее вещал телеканал УНТ, представителей которого Нацсовет сейчас как раз разыскивает по другим вопросам. На что директор компаний ответил, что юридически не имеет отношения к телеканалу со времен Януковича: "При Януковиче была рейдерская атака, канал отжали, забрали, скажем так".

Сейчас же, по его словам, регистрируется имфорагентство. "У нас самая большая студия в стране на сегодняшний день. Есть техника, которая позволяет осуществлять трансляцию в формате телемостов. По статусу мы – как «Укринформ», но с техникой и трансляцией, которые передаем другим телеканалам. То есть как информагентство и продакшен одновременно", – рассказал директор, уточнив, что одна компания будет заниматься спортивными темами, вторая – бизнесовыми.

Напомним, телеканал УНТ начал вещать в 2013 году. Сейчас Нацсовет фиксирует отсутствие вещания.

Фото: ТК