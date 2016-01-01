Нацсовет запретил российский телеканал Multimania TV

Нацсовет по телевидению и радиовещанию изъял российский телеканал Multimania TV из Перечня иностранных программ, которые отвечают требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству для ретрансляции украинскими провайдерами.

Как сообщает пресс-служба регулятора, этот телеканал указывал, что является латвийским, однако мониторинг его эфира зафиксировал заставку, в которой говорилось о том, что разрешительные документы (свидетельство о регистрации и лицензия) ему выдал Роскомнадзор, та же информация содержится и на его сайте. Кроме того, телеканал показывал рекламу, что, согласно украинскому законодательству, запрещено, поскольку Россия не ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном ТВ и не является страной-членом Евросоюза.

В латвийском регуляторе Нацсовету объяснили, что 1 декабря 2016 года лицензия компании Voxell Baltic на вещание канала Multimania была аннулирована.

Вместе с тем регулятор разрешил вещать в Украине трем телеканалам - латвийскому Sea TV, хорватскому Fight Channel World НD и итальянскому Тele 5.

Sea TV - развлекательный телеканал, на котором на русском и английском языках транслируются программы преимущественно на морскую тематику.Fight Channel World НD - спортивный телеканал, который вещает на английском языке. Тele 5 - развлекательный телеканал с фильмопоказом, вещающий на польском языке. Среди фильмов, которые он показывает, есть эротического и сексуального содержания.