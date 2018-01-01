Нацсовет все-таки собрался на заседание и продляет лицензии (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня, 11 июля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наконец-то собрал кворум и приступил к решению ключевых вопросов. Самым главным вопросом было продление цифровых лицензий телеканалам. Именно этот вопрос еще недавно не давал членам регулятора прийти к общему знаменателю.

Полтора месяца Нацсовет не мог провести заседание, но это свершилось. Сейчас решается судьба телеканалов и их лицензий. Уже известно, что цифровые лицензии продлили каналам «1+1», «Прямий» и ряду других. Онлайн-трансляцию заседания можно смотреть здесь: _ _