ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет все-таки собрался на заседание и продляет лицензии (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Бизнес

Сегодня, 11 июля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наконец-то собрал кворум и приступил к решению ключевых вопросов. Самым главным вопросом было продление цифровых лицензий телеканалам. Именно этот вопрос еще недавно не давал членам регулятора прийти к общему знаменателю.


Полтора месяца Нацсовет не мог провести заседание, но это свершилось. Сейчас решается судьба телеканалов и их лицензий. Уже известно, что цифровые лицензии продлили каналам «1+1», «Прямий» и ряду других.

Онлайн-трансляцию заседания можно смотреть здесь:

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