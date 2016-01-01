Нацсовет выдаст «1+1» бланк лицензии на вещание до 6 января

Нацсовет по телевидению и радиовещанию призвал не искать политическую составляющую в ситуации с телеканалом «1+1» и сообщил, что канал получит бланк лицензии не позднее 6 января.

"Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - говорят в регуляторе.

В Нацсовете напомнили, что 15 декабря лицензия для канала на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на семь лет. За это решение тогда единогласно проголосовали все члены Нацсовета.

Согласно закону «О телевидении и радиовещании» бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии, что лицензионный сбор уплачен. То есть в ситуации с «1+1» - это не раньше 29 декабря. "Резюмируя - «Студия «1+1» должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года", - уточняют в Нацсовете.

Одновременно регулятор отмечает, что обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что его конечный бенефициарный владелец не изменился.

Напомним, что телеканал «1+1» сообщил, что сегодня, 29 декабря, истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет до сих пор ее не продлил. Канал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию. В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета.

Фото: mediasat.info