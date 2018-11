Нацсовет выдал компании юристов «Юримекс» лицензию ТВі на кабельное вещание

«Я бы не хотел, чтобы мы превращали вопрос выдачи лицензии в решение другого спора – какая у нас торговая марка, есть ли у нас она или нет. Мы подали заявление на получение лицензии, это формальная процедура. При наличии причин для отказа Нацсовет может отказать. Но насколько мы общались с аппаратом, вопросов к нам нет», – ответил Юрий Крайняк.

Владельцем ООО «Тві.сат» занчится польская компания Millstone and Co из Кракова. На днях она сменила владельца – вместо Михаила Жернова с донецкой регистрацией им стал поляк Роберт Квятковский из Кракова. Жернов, как уверял Носиков, был номинальным владельцем, у него есть вид на жительство в Польше. На ООО «ТВі.ЮА» (ранее называлось «ТРК «Прайм ТВ») записаны 5 торговых марок ТВі в разных интерпретациях. Этой компанией владеет Millstone and Co.

Фещук объяснила позицию регулятора так: «У нас нет оснований отказать в выдаче лицензии. Во-первых, потому что это лицензия на кабельное вещание в маленькой сети. У "Инфо 24" сейчас два иска об аннулировании вещания. Они не вели вещание. Очень странно, что на такие важные для компании вопросы, как продление цифровой лицензии и рассмотрение вопроса санкций из-за отсутствия вещания, вы не приходили, а сегодня, на рассмотрение вопроса другой маленькой компании, на которую вы не должны обращать внимания, пришли. Это очень странно. Компания подала зарегистрированный знак для товаров и услуг, который графически выглядит не так, как ваш знак. Если бы вопрос касался радио, то одинаковых позывных быть не может. Но, поскольку будет осуществляться телевещание, графическое изображение будет другим. Графическое изображение – разное, оно дает возможность зрителю различать ваши каналы», – ответила чиновница.