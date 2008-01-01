Нацсовет выдал компании юристов «Юримекс» лицензию ТВі на кабельное вещание

По госреестру ООО «Канжут» принадлежит Татьяне Горбаченко, его директором значится Юлия Ивахненко. Обе – юристы юридической компании «Юримекс», управляющий партнер которой Юрий Крайняк является консультантом народного депутата от «Народного фронта» Николая Княжицкого. Крайняк представлял канал в Нацсовете по доверенности.

Как писала «Телекритика», компания «Канжут», согласно информации в реестре торговых марок, владеет правами на использование марки ТВі (название прописано белым цветом на красном фоне) с 25 июля 2008 года сроком на 10 лет. 6 июля этого года компания успешно продлила регистрацию еще на 8 лет - до 2026. Телеканал указал вещание в сети ООО «Балтора» из села Червоная Мотовиловка Киевской области. У компании есть выданная Нацсоветом лицензия аналогового кабельного провайдера, оформленная в 2012 году. Согласно данным госреестра, владельцем «Балторы» значится офшор из Белиза – «Сендтон менеджмент ЛТД», а бенефициаром – киприотка Барбора Анифту. У ТК есть информация, что компания оформлена «Юримексом» и она не осуществляет провайдерской деятельности на данный момент.

«Согласно концепции – это информационный телеканал, 24 часа вещания, из которых 20 часов, мы планируем, будет наш собственный продукт. Пока это будет маленький нишевый канал. Возможно, будет предусмотрено развитие этого канала другими районами. Пока что речь идет о локальном информационном вещании», – сообщил Юрий Крайняк.

Генпродюсер телеканала ТВі Дмитрий Носиков 10 октября запустил тестовое вещание обновленного ТВі по спутниковой лицензии ООО «Инфо24» (на днях ООО изменило название на ООО «Тві.сат»). «Сейчас канал ТВі находится в процессе перезапуска. Эти люди являются мошенниками. Они – владельцы торговой марки «ТВ1 – "ти-ви один"». Это попытка рейдерского захвата и влияния на наш телеканал. Мы будем обращаться по этому поводу в правоохранительные органы. Они использую эти чертежи – две буквы латиницей и цифру один как римскую, поэтому считают вправе называться так, как и мы», – сказал Носиков. На уточняющий вопрос заместителя главы регулятора Ульяны Фещук, в чем рейдерский захват, Носиков ответил, что в «попытке вещания с таким же логотипом».