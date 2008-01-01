Нацсовет выдал компании юристов «Юримекс» лицензию ТВі на кабельное вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 8 ноября, выдал лицензию на кабельное вещание телеканалу с логотипом ТВі компании «Канжут» юристов «Юримекс». За выдачу лицензии члены ведомства проголосовали единогласно. На обсуждении присутствовал представитель спутникового телеканала TVi. Его генпродюсер Дмитрий Носиков назвал «Канжут» мошенниками.
По госреестру ООО «Канжут» принадлежит Татьяне Горбаченко, его директором значится Юлия Ивахненко. Обе – юристы юридической компании «Юримекс», управляющий партнер которой Юрий Крайняк является консультантом народного депутата от «Народного фронта» Николая Княжицкого. Крайняк представлял канал в Нацсовете по доверенности.
Как писала «Телекритика», компания «Канжут», согласно информации в реестре торговых марок, владеет правами на использование марки ТВі (название прописано белым цветом на красном фоне) с 25 июля 2008 года сроком на 10 лет. 6 июля этого года компания успешно продлила регистрацию еще на 8 лет - до 2026. Телеканал указал вещание в сети ООО «Балтора» из села Червоная Мотовиловка Киевской области. У компании есть выданная Нацсоветом лицензия аналогового кабельного провайдера, оформленная в 2012 году. Согласно данным госреестра, владельцем «Балторы» значится офшор из Белиза – «Сендтон менеджмент ЛТД», а бенефициаром – киприотка Барбора Анифту. У ТК есть информация, что компания оформлена «Юримексом» и она не осуществляет провайдерской деятельности на данный момент.
«Согласно концепции – это информационный телеканал, 24 часа вещания, из которых 20 часов, мы планируем, будет наш собственный продукт. Пока это будет маленький нишевый канал. Возможно, будет предусмотрено развитие этого канала другими районами. Пока что речь идет о локальном информационном вещании», – сообщил Юрий Крайняк.
Генпродюсер телеканала ТВі Дмитрий Носиков 10 октября запустил тестовое вещание обновленного ТВі по спутниковой лицензии ООО «Инфо24» (на днях ООО изменило название на ООО «Тві.сат»). «Сейчас канал ТВі находится в процессе перезапуска. Эти люди являются мошенниками. Они – владельцы торговой марки «ТВ1 – "ти-ви один"». Это попытка рейдерского захвата и влияния на наш телеканал. Мы будем обращаться по этому поводу в правоохранительные органы. Они использую эти чертежи – две буквы латиницей и цифру один как римскую, поэтому считают вправе называться так, как и мы», – сказал Носиков. На уточняющий вопрос заместителя главы регулятора Ульяны Фещук, в чем рейдерский захват, Носиков ответил, что в «попытке вещания с таким же логотипом».
«Я бы не хотел, чтобы мы превращали вопрос выдачи лицензии в решение другого спора – какая у нас торговая марка, есть ли у нас она или нет. Мы подали заявление на получение лицензии, это формальная процедура. При наличии причин для отказа Нацсовет может отказать. Но насколько мы общались с аппаратом, вопросов к нам нет», – ответил Юрий Крайняк.
Владельцем ООО «Тві.сат» занчится польская компания Millstone and Co из Кракова. На днях она сменила владельца – вместо Михаила Жернова с донецкой регистрацией им стал поляк Роберт Квятковский из Кракова. Жернов, как уверял Носиков, был номинальным владельцем, у него есть вид на жительство в Польше. На ООО «ТВі.ЮА» (ранее называлось «ТРК «Прайм ТВ») записаны 5 торговых марок ТВі в разных интерпретациях. Этой компанией владеет Millstone and Co.
Фещук объяснила позицию регулятора так: «У нас нет оснований отказать в выдаче лицензии. Во-первых, потому что это лицензия на кабельное вещание в маленькой сети. У "Инфо 24" сейчас два иска об аннулировании вещания. Они не вели вещание. Очень странно, что на такие важные для компании вопросы, как продление цифровой лицензии и рассмотрение вопроса санкций из-за отсутствия вещания, вы не приходили, а сегодня, на рассмотрение вопроса другой маленькой компании, на которую вы не должны обращать внимания, пришли. Это очень странно. Компания подала зарегистрированный знак для товаров и услуг, который графически выглядит не так, как ваш знак. Если бы вопрос касался радио, то одинаковых позывных быть не может. Но, поскольку будет осуществляться телевещание, графическое изображение будет другим. Графическое изображение – разное, оно дает возможность зрителю различать ваши каналы», – ответила чиновница.
Конкурс двойников. «Наш» и ТВі на пороге крупных скандалов за право использования торговых марок
Дмитрий Носиков настаивает на том, что канал кроме графического изображения будет давать и аудиальное название телеканала – ведущие в эфире будут говорить название вещателя. «Почему мы ранее не являлись? Процесс покупки телеканала был длительным, мы его закончили только три дня назад. И теперь имеем полноценное влияние», – резюмировал он. Фещук предоставила Носикову документ, переданный главой аппарата, на котором было указано, что компания «Инфо 24» владеет ТМ «ТВ инфо». Чиновница предложила каналу использовать его в эфире.
До закрытия ТВi связывали с Давидом Жванией и Николаем Княжицким. Причиной остановки вещания на рынке называли то, что между ними произошел конфликт – не смогли поделить имущество канала. Последние три года имущество канала («Инфо 24») было арестовано, суд по этому делу завершился в апреле этого года. Тогда же вещатель сменил собственника. Носиков в своих интервью уверял, что «польские инвесторы» купили только спутниковую лицензию и торговую марку ТВі, у вещателя нет доступа к студии, оборудованию и архиву канала. В комментарии «Телекритике» Юрий Крайняк сообщил, что народный депутат Николай Княжицкий не имеет отношения к ООО «Канжут», он не припоминает, чтобы Жвания имел отношение к «старому» ТВі.
Как писала «Телекритика», Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. В СМИ реальным владельцем телеканала называют Кононенко. «Украинская правда» связывает вещатель с Виталием Кропачевым, у которого есть общий бизнес с Кононенко в угольной сфере – связанная с ним компания фигурировала, когда канала менял собственность этим летом.
По словам Носикова, TVi по новой концепции будет аполитичным каналом для женской аудитории, хотя в его программной концепции в лицензии указано информационное вещание. Новый слоган канала: «TVi: справжні історії». Выход в эфир произошел спустя месяц после того, как в начале сентября Нацсовет принял решение обратится в суд об аннулировании лицензии "Инфо 24" из-за трехлетнего отсутствия вещания. Несмотря на это, на прошлой неделе вещатель обновил сайт (работает как обычный информационный ресурс) и запустил первые «женские» проморолики.