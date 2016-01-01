Нацсовет выдает «1+1» бланк лицензии и ожидает информацию о владельцах

Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил выдать телеканалу «1+1» бланк лицензии на вещание, несмотря на то что не получил от него информации о конечных владельцах. Об этом сообщили на брифинге глава регулятора Юрий Артеменко и член Нацсовета Ульяна Фещук.

"Сегодня 5 января 2017 года Нацсовет готов выдать ООО «ТРК «Студия 1+1» лицензию. В первую очередь этот шаг сделан раньше предусмотренного законодательством термина - 6 января, чтобы снять напряжение в обществе,журналистском коллективе", - объявила Фещук. Также она подчеркнула, что Нацсовет стоял и будет стоять на принципах свободы слова и неуклонного соблюдения прав граждан на получение информации.

По словам Фещук, в случае с лицензией «1+1» со стороны компании произошла манипуляция сознанием общественности и коллектива журналистов, а также информационное давление и искажение информации. "Давление, которое мы ощущали существенно 29 декабря - это было давление со стороны канала «1+1». Он осуществлялся таким образом: мы каждый день видели камеры в Нацсовете, приходили менеджеры канала с письмами, которые они показывали, но не отдавали в канцелярию", - сказала член регулятора.

Она также добавила, что телеканал уведомил Нацсовет о том, что направил необходимые запросы своим конечным владельцам."Мы ожидаем документального подтверждения о том, что конечные бенефициарные владельцы не изменились", - отметил в свою очередь Артеменко.

Кроме того, глава регулятора призвал коллектив «1+1» после получения лицензии провести собственное расследование, чтобы ответить на вопрос о том, кто является конечным владельцем канала и не изменился ли он, а если изменился, то почему.

В пресс-службе канала «Телекритике» отметили, что Нацсовет сделал то, что должен был сделать раньше. "Жаль только, что это произошло лишь после того, как мы публично объяснили незаконность новых требований после процедуры голосования. Уверены, что публичная поддержка помешала Нацсовету стать инструментом политического давления на канал", - говорят на «1+1». Вместе с тем на телеканале не стали комментировать, готов ли «1+1» предоставить регулятору запрошенную информацию о владельцах.

Напомним, телеканал «1+1» сообщил, что 29 декабря истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет до сих пор ее не продлил. Канал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию. В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета.

Позже регулятор заявил, что обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что его конечный бенефициарный владелец не изменился. А также заверил, что бланк лицензии он получит не позднее 6 января.

Фото: Facebook Юрия Артеменко