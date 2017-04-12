ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет вдвое уменьшил каналу «Винтаж» сумму штрафа

Бизнес

Телеканал «Винтаж ТВ», лицензией на который владеет компания «Корона санрайс», должен будет оплатить штраф в размере 50,604 тыс. грн вместо 96,16 тыс. грн. Соответствующее изменение в свое решение от 19 октября внес Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, это техническое решение. "В свое время мы назначили штраф в размере 96,16 тыс. грн. Но в это же время вступило в действие постановление Кабмина, которым вносятся изменения в методику расчета лицензионного сбора", – пояснил он.

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Напомним, 19 октября Нацсовет по итогам внеплановой проверки наложил на телеканал штраф в размере 96,16 тыс. грн, что составляло на тот момент 5% от расчетов лицензионного сбора, из-за отсутствия вещания в многоканальной телесети МХ-5.Провайдер этой телесети – «Зеонбуд» – не транслирует «Винтаж ТВ» из-за долгов.

Фото: Максим Лисовой

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