Нацсовет вдвое уменьшил каналу «Винтаж» сумму штрафа

Телеканал «Винтаж ТВ», лицензией на который владеет компания «Корона санрайс», должен будет оплатить штраф в размере 50,604 тыс. грн вместо 96,16 тыс. грн. Соответствующее изменение в свое решение от 19 октября внес Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, это техническое решение. "В свое время мы назначили штраф в размере 96,16 тыс. грн. Но в это же время вступило в действие постановление Кабмина, которым вносятся изменения в методику расчета лицензионного сбора", – пояснил он.