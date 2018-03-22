Нацсовет сегодня планирует провести радиоконкурс под пропрезидентскую радиостанцию «Прямой ФМ» в обход общественных радиостанций

Как сообщается, всего в конкурсе примут участие 37 участников. По информации источников «Телекритики», главным триумфатором конкурса станет новосозданная разговорная радиостанция «Прямой ФМ», которую готовит к запуску пропрезидентский телеканал «Прямой». Новый вещатель подал больше всего заявок на конкурс – радиостанция претендует на 18 частот. «Прямой ФМ» на одну частоту обходит по количеству поданных заявок радиостанции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) – три радиостанции общественного вещателя («Украинское радио», «Проминь» и «Культура») претендуют на 17 частот, большая часть из которых не пересекаются с «Прямым ФМ».

Среди 48 частот ликвидными можно назвать только 10 частот в 7 городах: Харькове (106,1 МГц, мощность – 1 кВт), Днепре (89,3 МГц, мощность – 100 Вт), Кропивницком (98,9 МГц, мощность – 100 Вт), Львове (88,2 МГц, мощность – всего 30 Вт), Луцке (102,4 МГц, 100 Вт, выставлено на конкурс только 12 часов вещание), Кривом Роге Днепропетровской области (выставлено сразу три частоты – 104,3 МГц, 102,3 МГц и 98,7 МГц) и Белой Церкви Киевской области (две частоты – 98,8 МГц и 100,9 МГц). В конкурсных условиях Нацсовет прописал обязательное размещение социально важных программ, целостность сети вещания и программного наполнения.

«Прямой ФМ» vs НОТУ: почему общественные вещатели уже проиграли бой

Ранее в СМИ была информация о том, что у президентской четверки Нацсовета стоит задание построить сеть радиостанции «Прямой ФМ» к грядущим президентским выборам. Нацсовет состоит из 7 человек, четверо из которых назначены по президентской квоте (Юрий Артеменко, Ульяна Фещук, Сергей Костинский и Валентин Коваль), трое – по парламентской (Александр Ильяшенко, Ольга Герасимьюк и Олег Черныш). Ильяшенко ситуативно голосует вместе с президентской частью Нацсовета. Однако членам Нацсовета нужен кворум для голосования (должны присутствовать 6 человек). Сегодня на конкурсе из-за плановой заграничной командировке будет отсутствовать Герасимьюк. Состоится ли конкурс, во многом зависит от действий Олега Черныша. Сегодняшние действия Нацсовета в отношении радиостанции станут неким маркером для дальнейшей оценки работы членов регулятора.

Член Нацсовета Сергей Костинский, который курирует конкурсы в ведомстве, отказал в комментарии: «Я не могу комментировать конкурс, который еще не состоялся. Заседание расставит все точки над "і"», – сообщил чиновник.

Новосозданная разговорная радиостанция «Прямой ФМ» (ООО «ТК «Прямий») претендует на все ликвидные частоты: Харьков (106,1 МГц), Днепр (89,3), Львов (88,2), Кропивницкий (98,9), Белая Церковь (98,8), Кривой Рог (подалась на все три частоты – 104,3, 102,3 и 98,7). Кроме того, радиостанция хочет получить три частоты в Днепропетровской области: Никополе (99,5), Павлограде (91,1) и Марганце (91,5). Также радиостанция подалась на 7 частот в следующих населенных пунктах: Мелитополь Запорожской области (102,2), Чаплинка Херсонской области (106,4), Переяслав-Хмельницкий Киевской области (107,7), Каменец-Подольский Хмельницкой области (102,8), Нежин Черниговской области (92,2), Лубны Полтавской области (104) и Хуст Закарпатской области (106,8).

В сети «Украинского радио» Национальной общественной телерадиокомпании Украины нет ФМ-частот в Харькове, Одессе, Ивано-Франковске и Ужгороде. Из областных центров у «Променя» есть только Луцк, у «Культуры» – Харьков, Луцк и Ивано-Франковск. «Украинское радио» претендует на следующие 9 частот: Харьков (106,1), Камень-Каширский (105,8), Новоград-Волынский (89,3), Гайворон Кировоградской области (106), Петрово Кировоградской области (105,5), Лохвица Полтавской области (105,5), Каменец-Подольский Хмельницкой области (105,3), Нежин Черниговской области (92,2) и Чигирин Черкасской области (101,3). «Проминь» претендует на 5 частот: Днепр (89,3), Кривой Рог (98,7), Токмак (103,9), Чаплинка (106,4) и Нежин Черниговской области (96,2). «Культура» – на три частоты: Хуст Закарпатской области (106,8), Дубровица Ровенской области (105,3) и Каменец-Подольский Хмельницкой области (102,8).

Почему «общественники» не подали ни одной заявки на Львов, Кропивницкий, Белую Церковь и только одну заявку на Кривой Рог (в городе нет радио «Культура»)? Генпродюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин проигнорировал запрос. Глава пресс-службы НОТУ Виктория Сидоренко, услышав вопрос, отказала в комментарии. «Эта тема не требует быстрого ответа», – заявила она, после чего бросила трубку. Закон об общественном вещателе обязывает регулятора выдать ФМ-частоты радиостанциям НОТУ, но на практике на последних радиоконкурсах им доставались только неликвидные частоты. Анонимный источник уверяет, что между президентской четверкой Нацсовета и руководством НОТУ была договоренность о том, что последняя не будет подаваться на ряд частот, выставленных на конкурс, уступая место «Прямому ФМ». Таким образом, юридически претензии к Нацсовету выдвинуть будет непросто.

Сегодня у радиостанции «Прямой ФМ» есть только лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве. Получая ее в Нацсовете 6 сентября, директор радиостанции Евгения Захарова описала концепцию будущей радиостанции. Вещатель будет делать акцент на стримы с мест событий: «Мы хотим делать информационное радио, но не хотим делать talking, как «Радио НВ». Мы собираемся делать 5–6 включений в час с мест событий. В эфир канала наши журналисты будут включаться отдельно, а затем включаться специально для радио, давая прямой стрим. Это важно, поскольку именно такого информационного радио у нас нет. Основная ставка у нас на стримы, но будут, конечно, вечерние и утренние форматы, где есть гостевые студии. Гости с канала «Прямой» могут переходить на радио и давать комментарии там. Мы будем обязательно слушать мнение людей, которые будут нам звонить. Также запустим для слушателей приложение second screen, то есть это будет интерактивное радио. Мы планируем вещать 16 часов в прямом эфире. Музыки не будет, развлекательные проекты также пока не планируем. Думаю, запустимся через два, максимум – три месяца», – рассказывала Захарова.

Телеканал «Прямой», а вместе с ним и радиостанция «Прямой ФМ», официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко. Реальным собственником «Прямого» в СМИ называли Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края».

Битва за Кривой Рог

Особенно ярким на конкурсе будет состязание за три свободные частоты в Кривом Роге. На эти частоты в общей сложности «Телекритика» насчитала 10 претендентов. Кроме «Променя» и «Прямого» на эти частоты подались следующие радиостанции: «Максимум ФМ» из холдинга ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового (подало одну заявку на 102,3), «Радио Рокс» из «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука (на 104,3), киевское «Громадське радіо» (на 104,3), вещатель украиноязычной музыки «Радио 1» Александра Ксенофонтова и радиоменеджера Юрия Лященко (на две частоты – 104,3 и 102,3), местное днепровское «Радио Микс» собственника провайдера «Фрегат» (входит в топ-10 провайдеров Украины) Сергея Шишкина (на 98,7), коммунальное «Радио «Рудана» местного горсовета (на 98,7). Также частоту в городе хотят получить две новосозданные радиостанции – ООО «Радіо Кривбас» (подалось на частоту 104,3) и ООО «Радіо Світ» (на 102,3). Концепция этих радиостанций будет представлена на конкурсе. Директором и владельцем обоих компаний напрямую указано одно лицо – Сергей Якубенко. По словам источника «Телекритики», Якубенко представляет интересы нардепа БПП, экс-журналиста ТВі Константина Усова. Последний готовит радиостанцию под скандального одесского застройщика Владимира Галантерника – у него якобы есть свои интересы в городе. В Кривом Роге около двух лет в кабельных сетях работает телеканал Галантерника «Первый городской».

Местное коммунальное «Радио «Рудана» (КП «ТРК «Рудана» Криворожского горсовета) хочет частоту 98,7; до 2015-го вещатель осуществлял проводное вещание; в структуре предприятия есть также местный телеканал. Как известно, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул – член «Оппоблока». Днепровское «Радио Микс» (ООО «Радіо Мікс») претендует сразу на 4 частоты в области: кроме 98,7 в Кривом Роге радиостанция подала заявку на 99,5 в Никополе, 91,1 в Павлограде и 89,3 в Днепре. В начале года радиостанцию хотел купить холдинг «Люкс» для развития сети «Максимум ФМ», вещатель в январе рассчитывал переоформить концепцию радиостанции в Нацсовете, но регулятор перенес рассмотрение вопроса на неограниченный срок из-за запрета на переоформление, прописанного в лицензии «Радио Микс».