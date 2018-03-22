Нацсовет сегодня планирует провести радиоконкурс под пропрезидентскую радиостанцию «Прямой ФМ» в обход общественных радиостанций

Сегодня Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания готовится подвести итоги оглашенного в мае конкурса на 48 свободных радиочастот ФМ-диапазона в 17 областях Украины.
Как сообщается, всего в конкурсе примут участие 37 участников. По информации источников «Телекритики», главным триумфатором конкурса станет новосозданная разговорная радиостанция «Прямой ФМ», которую готовит к запуску пропрезидентский телеканал «Прямой». Новый вещатель подал больше всего заявок на конкурс – радиостанция претендует на 18 частот. «Прямой ФМ» на одну частоту обходит по количеству поданных заявок радиостанции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) – три радиостанции общественного вещателя («Украинское радио», «Проминь» и «Культура») претендуют на 17 частот, большая часть из которых не пересекаются с «Прямым ФМ».
Среди 48 частот ликвидными можно назвать только 10 частот в 7 городах: Харькове (106,1 МГц, мощность – 1 кВт), Днепре (89,3 МГц, мощность – 100 Вт), Кропивницком (98,9 МГц, мощность – 100 Вт), Львове (88,2 МГц, мощность – всего 30 Вт), Луцке (102,4 МГц, 100 Вт, выставлено на конкурс только 12 часов вещание), Кривом Роге Днепропетровской области (выставлено сразу три частоты – 104,3 МГц, 102,3 МГц и 98,7 МГц) и Белой Церкви Киевской области (две частоты – 98,8 МГц и 100,9 МГц). В конкурсных условиях Нацсовет прописал обязательное размещение социально важных программ, целостность сети вещания и программного наполнения.
«Прямой ФМ» vs НОТУ: почему общественные вещатели уже проиграли бой
Ранее в СМИ была информация о том, что у президентской четверки Нацсовета стоит задание построить сеть радиостанции «Прямой ФМ» к грядущим президентским выборам. Нацсовет состоит из 7 человек, четверо из которых назначены по президентской квоте (Юрий Артеменко, Ульяна Фещук, Сергей Костинский и Валентин Коваль), трое – по парламентской (Александр Ильяшенко, Ольга Герасимьюк и Олег Черныш). Ильяшенко ситуативно голосует вместе с президентской частью Нацсовета. Однако членам Нацсовета нужен кворум для голосования (должны присутствовать 6 человек). Сегодня на конкурсе из-за плановой заграничной командировке будет отсутствовать Герасимьюк. Состоится ли конкурс, во многом зависит от действий Олега Черныша. Сегодняшние действия Нацсовета в отношении радиостанции станут неким маркером для дальнейшей оценки работы членов регулятора.
Член Нацсовета Сергей Костинский, который курирует конкурсы в ведомстве, отказал в комментарии: «Я не могу комментировать конкурс, который еще не состоялся. Заседание расставит все точки над "і"», – сообщил чиновник.
Новосозданная разговорная радиостанция «Прямой ФМ» (ООО «ТК «Прямий») претендует на все ликвидные частоты: Харьков (106,1 МГц), Днепр (89,3), Львов (88,2), Кропивницкий (98,9), Белая Церковь (98,8), Кривой Рог (подалась на все три частоты – 104,3, 102,3 и 98,7). Кроме того, радиостанция хочет получить три частоты в Днепропетровской области: Никополе (99,5), Павлограде (91,1) и Марганце (91,5). Также радиостанция подалась на 7 частот в следующих населенных пунктах: Мелитополь Запорожской области (102,2), Чаплинка Херсонской области (106,4), Переяслав-Хмельницкий Киевской области (107,7), Каменец-Подольский Хмельницкой области (102,8), Нежин Черниговской области (92,2), Лубны Полтавской области (104) и Хуст Закарпатской области (106,8).
В сети «Украинского радио» Национальной общественной телерадиокомпании Украины нет ФМ-частот в Харькове, Одессе, Ивано-Франковске и Ужгороде. Из областных центров у «Променя» есть только Луцк, у «Культуры» – Харьков, Луцк и Ивано-Франковск. «Украинское радио» претендует на следующие 9 частот: Харьков (106,1), Камень-Каширский (105,8), Новоград-Волынский (89,3), Гайворон Кировоградской области (106), Петрово Кировоградской области (105,5), Лохвица Полтавской области (105,5), Каменец-Подольский Хмельницкой области (105,3), Нежин Черниговской области (92,2) и Чигирин Черкасской области (101,3). «Проминь» претендует на 5 частот: Днепр (89,3), Кривой Рог (98,7), Токмак (103,9), Чаплинка (106,4) и Нежин Черниговской области (96,2). «Культура» – на три частоты: Хуст Закарпатской области (106,8), Дубровица Ровенской области (105,3) и Каменец-Подольский Хмельницкой области (102,8).
Почему «общественники» не подали ни одной заявки на Львов, Кропивницкий, Белую Церковь и только одну заявку на Кривой Рог (в городе нет радио «Культура»)? Генпродюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин проигнорировал запрос. Глава пресс-службы НОТУ Виктория Сидоренко, услышав вопрос, отказала в комментарии. «Эта тема не требует быстрого ответа», – заявила она, после чего бросила трубку. Закон об общественном вещателе обязывает регулятора выдать ФМ-частоты радиостанциям НОТУ, но на практике на последних радиоконкурсах им доставались только неликвидные частоты. Анонимный источник уверяет, что между президентской четверкой Нацсовета и руководством НОТУ была договоренность о том, что последняя не будет подаваться на ряд частот, выставленных на конкурс, уступая место «Прямому ФМ». Таким образом, юридически претензии к Нацсовету выдвинуть будет непросто.
Сегодня у радиостанции «Прямой ФМ» есть только лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве. Получая ее в Нацсовете 6 сентября, директор радиостанции Евгения Захарова описала концепцию будущей радиостанции. Вещатель будет делать акцент на стримы с мест событий: «Мы хотим делать информационное радио, но не хотим делать talking, как «Радио НВ». Мы собираемся делать 5–6 включений в час с мест событий. В эфир канала наши журналисты будут включаться отдельно, а затем включаться специально для радио, давая прямой стрим. Это важно, поскольку именно такого информационного радио у нас нет. Основная ставка у нас на стримы, но будут, конечно, вечерние и утренние форматы, где есть гостевые студии. Гости с канала «Прямой» могут переходить на радио и давать комментарии там. Мы будем обязательно слушать мнение людей, которые будут нам звонить. Также запустим для слушателей приложение second screen, то есть это будет интерактивное радио. Мы планируем вещать 16 часов в прямом эфире. Музыки не будет, развлекательные проекты также пока не планируем. Думаю, запустимся через два, максимум – три месяца», – рассказывала Захарова.
Телеканал «Прямой», а вместе с ним и радиостанция «Прямой ФМ», официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко. Реальным собственником «Прямого» в СМИ называли Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края».
Битва за Кривой Рог
Особенно ярким на конкурсе будет состязание за три свободные частоты в Кривом Роге. На эти частоты в общей сложности «Телекритика» насчитала 10 претендентов. Кроме «Променя» и «Прямого» на эти частоты подались следующие радиостанции: «Максимум ФМ» из холдинга ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового (подало одну заявку на 102,3), «Радио Рокс» из «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука (на 104,3), киевское «Громадське радіо» (на 104,3), вещатель украиноязычной музыки «Радио 1» Александра Ксенофонтова и радиоменеджера Юрия Лященко (на две частоты – 104,3 и 102,3), местное днепровское «Радио Микс» собственника провайдера «Фрегат» (входит в топ-10 провайдеров Украины) Сергея Шишкина (на 98,7), коммунальное «Радио «Рудана» местного горсовета (на 98,7). Также частоту в городе хотят получить две новосозданные радиостанции – ООО «Радіо Кривбас» (подалось на частоту 104,3) и ООО «Радіо Світ» (на 102,3). Концепция этих радиостанций будет представлена на конкурсе. Директором и владельцем обоих компаний напрямую указано одно лицо – Сергей Якубенко. По словам источника «Телекритики», Якубенко представляет интересы нардепа БПП, экс-журналиста ТВі Константина Усова. Последний готовит радиостанцию под скандального одесского застройщика Владимира Галантерника – у него якобы есть свои интересы в городе. В Кривом Роге около двух лет в кабельных сетях работает телеканал Галантерника «Первый городской».
Местное коммунальное «Радио «Рудана» (КП «ТРК «Рудана» Криворожского горсовета) хочет частоту 98,7; до 2015-го вещатель осуществлял проводное вещание; в структуре предприятия есть также местный телеканал. Как известно, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул – член «Оппоблока». Днепровское «Радио Микс» (ООО «Радіо Мікс») претендует сразу на 4 частоты в области: кроме 98,7 в Кривом Роге радиостанция подала заявку на 99,5 в Никополе, 91,1 в Павлограде и 89,3 в Днепре. В начале года радиостанцию хотел купить холдинг «Люкс» для развития сети «Максимум ФМ», вещатель в январе рассчитывал переоформить концепцию радиостанции в Нацсовете, но регулятор перенес рассмотрение вопроса на неограниченный срок из-за запрета на переоформление, прописанного в лицензии «Радио Микс».
Источник «Телекритики» указывает на то, что одна частота отойдет «Променю», вторая – «Прямому ФМ», третья – радиостанции Усова, победу получит «Радіо Світ» с позывными Kawa FM.
Далее – о других участниках конкурса: общенациональных и сетевых радиостанциях, региональных и коммунальных вещателях.
Общенациональные радиостанции. Радиохолдинг «ТАВР медиа» хочет достроить сеть трех радиостанций. «Радио Рокс» (ЧП «Фірма «Лямін») подалось на три частоты: Кривой Рог (104,3), Белая Церковь (100,9) и Нежин (106,2). «ХИТ ФМ» (ООО «ТРК «Медіа Маркет») хочет получить три частоты: 89,6 – в Шацке Волынской области, 89,3 – в Новоград-Волынском Житомирской области и 107,1 – в Любашевке Одесской области. «Мелодия ФМ» (ООО «ТРК «Радіо Кохання») хочет следующие три частоты: 102,4 – в Луцке (Подгайцы), 98,2 – в Кропивницком и 105,3 – в Каменец-Подольском. Что примечательно, «Мелодия ФМ» в случае победы в Луцке вынуждена будет делить частоту с местной радиостанцией «СиД ФМ» («Редакція газети "Сім’я і дім"»), которая вещает на этой частоте 12 часов в сутки. Впрочем, последняя подалась на конкурс на вещание на остальные 12 часов на этой частоте. Будет весьма удивительно, если победа на этой частоте не достанется «СиД ФМ».
«Бизнес радио групп» Анатолия Евтухова. Холдинг хочет достроить сеть DJ FM (ООО «Українська радіо група»), подав 5 заявок на 4 города: Кропивницкий (98,9), Белая Церковь (98,8 и 100,9), Каменец-Подольский (105,3) и Мелитополь (102,2). Радиостанция POWER FM (ЧП «Компанія «Нова Хвиля») претендует на 8 частот в 7 городах: Белая Церковь (98,8 и 100,9), Березань (96,6), Переяслав-Хмельницкий (107,7 ) – все Киевской области; Лубны Полтавской области (104) и три города Днепропетровской области – Марганец (91,5), Никополь (99,5) и Павлоград (91,1).
Холдинг ТРК «Люкс».«Люкс ФМ» (ЧАО «ТРК «Люкс») хочет получит частоту 102,8 в Каменце-Подольском, а запорожская компания холдинга ДП «ТРК «Класик» ООО «РС Великий Луг» (входит в холдинг) претендует на две запорожские частоты: 102,2 – в Мелитополе и 99,5 – в Никополе. «Максимум ФМ» (ООО «ТРК «Праймедіа») хочет более аппетитные частоты: Кривой Рог (102,3), Белая Церковь (98,8) и Кропивницкий (98,9).
«Радиогруппа УМХ» беглого Сергея Курченко. Радиостанция «Авто радио» (ДП «ТРО «Довіра») после потери частот осенью прошлого года из-за непрозрачной собственности, претендует на свою же аннулированную частоту в Харькове (106,1). Собственность радиостанции при этом не стала прозрачной – бенефициаром указан Дмитрий Крикберг – менеджер бизнесов беглого Сергея Курченко.
«Радиостанция украиноязычной музыки «Країна ФМ»(ЧАО «РК «Гала») Карла Габсбурга хочет две частоты: 89,3 – в Новоград-Волынском и 102,8 – в Каменце-Подольском. Тогда как украиноязычное музыкальное «Радио 1» (ООО «ТРК «Українське музичне мовлення»), вещающее только в Луцке, претендует на Кропивницкий (98,9) и Кривой Рог (104,3 и 102,3).
Региональные радиостанции. Радиостанция «Львівська Хвиля» (ООО «ТРК «Львівська Хвиля») претендует сразу на 8 частот: Камень-Каширский (105,8 МГц), Любомль (90,3), Шацк (89,6) – все Волынская область; Новоград-Волынский Житомирской области (89,3); Дубровица (105,3) и Заречное (107,1) Ровенской области; Каменец-Подольский (102,8) и Славута (100,0) Хмельницкой области. Собственник радиостанции – Ярослав Кривошыя, тесть львовского бизнесмена Ярослава Хомяка, работавшего в облгосадминистрации, в нулевых он возглавлял налоговую во Львове, его местные СМИ тесно связывали с Виктором Медведчуком.
«Радио М» (ООО «ТРК «Можливість») из Славянска Донецкой области хочет две частоты в Днепропетровской области: 91,1 – в Павлограде и 102,3 – в Новоднестровске. Радиостанция принадлежит Виктору Куриленко и его сыну Эдуарду.
Хмельницкая радиостанция «О’КЕЙ»(ООО «ТРК «Всім Радіо») планирует получить частоту в Каменце-Подольском, вещатель подался сразу на обе частоты в городе – 105,3 и 102,8. Собственниками радиостанции числятся Александр Човган и Игорь Довбня. Ей конкуренцию составит местная проводная радиостанция «Подолянин ТВ» (ООО «ТРК «Подолянин TV»), она претендует на частоту 105,3. Директор и владелец радиостанции – Владимир Крушановский. Религиозное радио «Эмануил» (ООО «ТРК «Еммануїл») также хочет частоту 105,3 в Каменце-Подольском и 92,2 – в Нежине Черниговской области.
«Радио Одесса» (ООО «ТРК «Радіо Одеса») радиоменеджера Константина Гуцаля, которое сегодня вещает только в селе Петроверовке Одесской области, хочет еще две частоты в области: 107,1 – в Любашовке и 102,6 – в Захаровке.
Киевское ООО «Парбат» (собственники – Николай Пасько и Виталий Дымченко) претендует на две частоты: Хуст Закарпатской области (106,8) и Новоднестровск (102,3) Черновицкой области. Что за радиостанцию планируют запустить, станет известно на конкурсе. Черновицкий телеканал семьи Бурбак из «Народного фронта» ТВА (ООО «ТРК «ТВА») хочет запустить радиостанцию в Новоднестровске (102,3). А на частоту в Хусте также претендует ООО «Радіо-Захід ФМ+» из села Павшино Мукачевского района Закарпатской области. У компании указано три собственника – Александр Лучков, Евгения Чубирко и Вячеслав Шутко.
Житомирский телеканал «СК1» (ООО «Медіа-Проспект») планирует обзавестись радиостанцией, подав заявку на частоту 89,3 в Новоград-Волынском. Вещатель принадлежит Елене Веретельник и Михаилу Пухтаевичу. Телеканал вещает в кабеле, две недели назад он получил цифровые частоты в области (без Житомира) на конкурсе Нацсовета. Представители телеканала удивили членов регулятора техническим и производственным размахом. Вещателю могут позавидовать даже некоторые киевские телеканалы.
В Павлограде на частоту два претендента – ООО «ТРК «Світло-2018» (собственники – Сергей Букаранов, Артем Коваль и Вадим Савин) и ООО «Мост Медіа Комунікейшнз» (владельцы – Вилен Анисимов и бывший PR-директор ТЕТ Руслан Керимов). Обе компании новосозданные, какие именно будут радиостанции, станет известно на конкурсе.
Коммунальные радиостанции. Самая интересная схватка намечается на маломощную львовскую частоту (88,2 МГц, 30 Вт). Кроме «Прямого ФМ» на нее подали заявки две новосозданные коммунальные радиостанции: облсовета (КП «ТРК «Перший західний») и горсовета (ЛКП «Львівське радіо»). В первое коммунальное предприятие входит областной телеканал, который контролирует ВО «Свобода». Второй вещатель - это радиостанция, созданная под мэра города Андрея Садового; на ее базе хотят создать молодежный медиацентр, львовский медиахаб, а также музей Львовского радио, на что в марте было выделено 2 млн гривен из местного бюджета.
Также в конкурсе будет участвовать и другие коммунальные радиостанции. Коммунальная организация «Редакція Городищенського районного радіомовлення «Голос Городищини» из села Городище Черкасской области претендует на частоту в с. Орловец (107,8). КП Сокирянской районной рады «ТРО «Сокиряни» из Сокирян Черновицкой области хочет получить частоту в Новоднестровске (102,3). ЧП «Редакція міської районної газети «Життєві обрії» хочет частоту в Великом Мытнике (105,5). Коммунальные радиостанции могут не вести круглосуточное вещание, им регулятор позволяет ретранслировать общественные.
Начало конкурса в 11:00. Какими будут его результаты, читайте вскоре на «Телекритике».