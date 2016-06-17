Нацсовет разрешил показывать в Украине британский развлекательный канал

Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес изменения Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, пополнив его телеканалом из Великобритании TravelXP.
Как сообщает пресс-служба регулятора, по жанру этот канал является развлекательным и предлагает зрителям передачи о путешествиях, приключениях и активном образе жизни.
Телеканал вещает в формате «HD» 24 часа в сутки. Язык вещания - английский.Мониторинг Нацсовета не зафиксировал рекламы в эфире TravelXP.
Напомним, в феврале Нацсовет разрешил осуществлять вещание в Украине британскому каналу об электронных развлечениях GAMETOON BOX и голландскому эротическому каналу Vivid Touch.
Фото: Twitter travelxp
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