Нацсовет разрешил показывать в Украине британский развлекательный канал

Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес изменения Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, пополнив его телеканалом из Великобритании TravelXP.

Как сообщает пресс-служба регулятора, по жанру этот канал является развлекательным и предлагает зрителям передачи о путешествиях, приключениях и активном образе жизни.

Телеканал вещает в формате «HD» 24 часа в сутки. Язык вещания - английский.Мониторинг Нацсовета не зафиксировал рекламы в эфире TravelXP.

Напомним, в феврале Нацсовет разрешил осуществлять вещание в Украине британскому каналу об электронных развлечениях GAMETOON BOX и голландскому эротическому каналу Vivid Touch.

Фото: Twitter travelxp‏