Нацсовет разрешил показывать в Украине 7 иностранных каналов

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 14 сентября, внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинского законодательства, пополнив его шестью иностранными телеканалами.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о каналах TRT World, Fight Network, Deluxe Lounge HD, Deluxe Music, Rck.tv и Jukebox.

TRT World является телеканалом турецкого общественного вещателя – Турецкой радио- и телекорпорации.Язык вещания – английский, формат – информационно-культурологический.

Телеканал Fight Network получил лицензию на вещание Канадской радиотелевизионной и телекоммуникационной комиссии и предлагает программы спортивного направления, в частности о боевых искусствах.Язык передач – английский. Канал транслируется одновременно в двух версиях – HD и SD.

Каналы Deluxe Lounge HD, Deluxe Music (одновременная трансляция в форматах SD и HD), Rck.tv и Jukebox является музыкальными. Универсальные лицензии на вещание (спутник, кабель, IPTV, мобильная связь) получены у немецкого регулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Они вещают на немецком языке.Реклама присутствует только на Deluxe Music, Rck.tv и Jukebox.

Star Family – телеканал с фильмопоказом, который на 100% состоит из фильмов производства Star Media. Лицензия выдана латвийским регулятором. Язык вещания – русский.

"На всех шести телеканалах мониторинг Национального совета передачи и фильмы, демонстрация которых запрещена на территории Украины, не выявил.Поэтому украинский телезритель имеет возможность просмотра в кабельных сетях 168 иностранных программ", – уточняют в Нацсовете.