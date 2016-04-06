Нацсовет разрешил компании Порошенко расширить список каналов в киевской «цифре»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию разрешил компании «Экспресс-информ» (находится в собственности президента Петра Порошенко) изменить список телеканалов, которые она транслирует в многоканальном экспериментальном цифровом вещания в Киеве в телевизионном стандарте DVB-T.

Соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

Так, если раньше лицензия компании предусматривала трансляцию пяти каналов, а именно: «5 канал», OTV, ЕU Music, NewsOne и ICTV; то теперь трое из них из этого списка исключены. Речь идет о «5 канале», ICTV и OTV. Вместе с тем список пополнился пятью телеканалами - «Рада», «КРТ Киев/город», «Надежда», «Солнце» и MusicBoxUA.

Напомним, единственными в Украине, кто ведет экспериментальное вещание в многоканальной сети в ТВ-стандарте DVB-T, являются компании «Экспресс-информ» и «Эра-продакшн» (экс-нардепа от Партии регионов Андрея Деркача). В июне Нацсовет продлил им лицензии на вещание.

В конце ноября в киевском цифровом вещании начали работать первые HD-каналы. Это информационные «112 Украина» и NewsOne.

В октябре Кабмин одобрил мероприятия, завершающие переход на цифровое вещание.