Нацсовет раздал лицензии на вещание на Донбассе

Список лицензиатов:

– KISS FM (УК «Телебачення і радіомовлення «ЮТАР») – 88,5 МГц в Геническе Херсонской области;

– «Русское Радио – Україна» (ООО «ТРО «Русское радио» – Україна») – 106,0 МГц в Горняке Донецкой области; 107,9 МГц в селе Бахмутовка Луганской области;

– «Радио НВ» (ООО «ТРК «Радіо-Ера») – 104,7 МГц в Горняке Донецкой области; 99,8 МГц в пгт Чаплинка и 104,1 МГц в селе Чонгар Херсонской области;

– «ХІТ ФМ» (ООО «ТРК «Медіа Маркет») – 91,6 МГц в Геническе Херсонской области;

– «Радіо РОКС – Україна» (ЧП Фірма «Лямін») – 105,3 МГц в Геническе Херсонской области;

– «Радіо Хаят» (ООО «Агентство «Кримські Новини») – 96,4 МГц в пгт Чаплинка и 102,6 МГц в селе Чонгар Херсонской области;

– «Радио Мейдан» (ООО «Телевізійна компанія «Атлант-СВ») – 103,4 МГц в пгт Лазурное, 104,9 МГц в пгт Новотроицкое, 102,3 МГц в пгт Чаплинка Херсонской области;

– «Армія FM – військове радіо» (Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України) – 106,4 МГц в Горняке Донецкой области; 90,8 МГц в селе Бахмутовка Луганской области; 107,4 МГц в Геническе, 99,6 МГц в Скадовске, 96,0 МГц в пгт Чаплинка, 103,0 МГц в селе Чонгар Херсонской области;

– «Радио М» (ООО «ТРК «Можливість») из Славянска – 87,8 МГц в Горняке Донецкой области; 102,3 МГц в селе Бахмутовка Луганской области;

– «Країна ФМ» (ЧАО «РК «ГАЛА») – 96,2 МГц в селе Бахмутовка Луганской области;

– «Радио Крим.Реалії» (ОО «Радіо Кримських Громад») – 98,6 МГц в пгт Чаплинка Херсонской области;

– «1+1» (ООО «ТРК «Студія 1+1») – 41 ТВК и 22 ТВК (DVB-T2) в Волновахе Донецкой области; 23 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области (стандарт DVB-T2);

– UATV (ГП «Мультимедійна платформа іномовлення») – 22 ТВК в Волновахе Донецкой области (стандарт DVB-T); 57 ТВК в Горняке Донецкой области (стандарт DVB-Т/T2); 31 ТВК и 40 ТВК (стандарт DVB-T2) в селе Бахмутовка Луганской области; 51 ТВК в Скадовске Херсонской области (стандарт DVB-Т/T2); 25 ТВК и 51 ТВК (стандарт DVB-Т/T2) в пгт Чаплинка, 8 ТВК и 50 ТВК в селе Чонгар Херсонской области (стандарт DVB-T2);

– «UA:Перший» (ПАО «Національна суспільна телерадіокомпанія») – 22 ТВК в Волновахе Донецкой области (стандарт DVB-T); 23 ТВК (DVB-T2) и 36 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области; «UA:Донбас» – 22 ТВК (DVB-T) и 55 ТВК в Волновахе, 61 ТВК в Краматорске, 54 ТВК в Мариуполе, 27 ТВК в Покровске Донецкой области; 40 ТВК (DVB-T2) и 21 ТВК в селе Бахмутовка, 39 ТВК в пгт Белолуцк, 25 ТВК в поселке Широкий Луганской области;

– «5-й канал» (ООО «ТРК «НБМ») – 22 ТВК в Волновахе Донецкой области (стандарт DVB-T); 40 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области (стандарт DVB-T2); ООО «ТРК «Експрес-інформ» – 21 ТВК в Волновахе Донецкой области;

– «Украина» (ООО «ТРК «Україна») – 8 ТВК в Волновахе Донецкой области; 23 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области (стандарт DVB-T2); «Донбас» – 22 ТВК в Волновахе (стандарт DVB-T) и 39 ТВК в Покровске Донецкой области;

– ZIK (ООО «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ») – 40 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области (стандарт DVB-T2);

– «Прямой» (ООО «ТК «ПРЯМИЙ») – 40 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области (стандарт DVB-T2); 22 ТВК в Волновахе Донецкой области (стандарт DVB-T);

– ICTV (ООО «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія») – 23 ТВК в селе Бахмутовка Луганской области (стандарт DVB-T2);

– «Перший Західний» (КП «Телекомпанія «Львів-ТБ») – 40 ТВК в селе Бахмутовка (стандарт DVB-T2), 43 ТВК в пгт Беловодск, 44 ТВК в пгт Белолуцк, 44 ТВК в селе Зориновка, 48 ТВК в пгт Марковка, 38 ТВК в Сватово Луганской области.

Напомним, недавно Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания все-таки собрался на заседание спустя почти полтора месяца организационного кризиса. И на этом заседании принял ряд судьбоносных решений, которые уже вызвали серьезный резонанс в обществе.