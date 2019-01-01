Нацсовет проверит новый телеканал Мураева из-за самовольного изменения логотипа, формата и программной концепции

Мониторинг от 8 ноября показал, что телеканал самовольно изменил логотип (с «Макси ТВ» на «Макси ТВ незабаром НАШ»). Также вещатель не придерживается собственной программной концепции – не транслирует культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные, детские передачи и фильмы, которые по лицензии должны длиться от 1 часа 20 минут до 3 часов 40 минут в сутки. Самовольно изменен формат вещателя – вместо культурологически-развлекательного с кинопоказом на информационно-аналитический.

Директор юрлица телеканала – Тимур Мартиросян – коротко сообщил членам Нацсовета, что претензии регулятора не обоснованы: «Мы ничего не нарушаем. Логотип размещен как знак». Глава Нацсовета Юрий Артеменко в ответ заверил, что нарушил ли телеканал, покажет проверка.

Мартиросян месяц тому назад уверял в личной переписке с «Телекритикой» по Facebook, что не сотрудничает с новым телеканалом Мураева. Скриншот переписки с Мартиросяном есть в наличии у ТК. В этот же вечер вещатель несколько изменил свой логотип, переместив надпись «незабаром "НАШ"» в другой угол экрана: